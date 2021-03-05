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Таракан отправил в отставку своего помощника — инспектора по Минской области генерала Евсеева

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  • 5.03.2021, 11:43
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Таракан отправил в отставку своего помощника — инспектора по Минской области генерала Евсеева
Игорь Евсеев
Фото: kraj.by

Евсеев был одним из милицейских руководителей во время разгона Площади-2010.

Игорь Евсеев освобожден от должности помощника Лукашенко — инспектора по Минской области в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси. Соответствующий указ № 82 подписан 5 марта, сообщает пресс-служба Таракана.

Игорь Евсеев получил должность помощника Лукашенко в сентябре 2017 года. Генерал-майор милиции Евсеев с апреля 2015 года возглавлял УВД Минской области. До этого три года прослужил на должности главы УВД Витебского облисполкома, куда пришел 15 июня 2012 года с должности начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.

Евсеев был одним из милицейских руководителей во время разгона Площади-2010, а также молчаливых акций в 2011-м году.

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