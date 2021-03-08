Прорыв или культурный винегрет? 8.03.2021, 11:53

Как новая героиня Disney представляет Юго-Восточную Азию.

Мулан из Китая и Моана из Полинезии в диснеевских мультфильмах уже были. Теперь, впервые за 90 лет, анимационный гигант создал героиню из Юго-Восточной Азии. Храбрая принцесса Рая несет на своих плечах серьезный груз ответственности: она представляет мировым зрителям огромную территорию из 11 стран, в которых живет более полумиллиарда человек, сообщает BBC.

В полнометражном мультфильме "Рая и последний дракон", который на днях вышел в большой прокат, главная героиня должна объехать весь регион, помирить разобщенные племена и по ходу дела спасти мир.

Нелегко Рае приходится не только по сюжету, но и с точки зрения культурной миссии, которую возложила на нее компания Disney.

В Юго-Восточной Азии соседствуют десятки, если не сотни разных культур. Разве можно сделать так, чтобы одна героиня воплотила в себе их все, да и правильно ли пытаться это сделать?

Силат и салакоты

Действие фильма происходит в Кумандре - это вымышленная территория, на которой проживают пять племен. У каждого из них свои яркие традиции и быт, навеянные реальными культурами стран Юго-Восточной Азии.

По словам режиссера Дона Холла, создателей фильма на это вдохновило путешествие по региону. Они решили представить, как эти места могли выглядеть несколько тысяч лет назад, и разместили в картине узнаваемые детали из истории конкретных стран.

Визитная карточка Раи - ее плетеная шляпа, которая похожа на филиппинский головной убор салакот. Ее гигантского жука (питомца и боевого друга) зовут Тук-Тук - по названию моторикши, популярной от Индии до Индонезии. Боевые искусства, которые она практикует, напоминают силат - традиционную борьбу в Малайзии и Индонезии.

После выхода фильма в интернете появились жалобы от зрителей, по мнению которых, в картине намешан винегрет из разных культур.

Но создатели фильма говорят, что искали общие идеи, которые разделяют во всех странах региона, объясняет продюсер Оснат Шурер. "Для нас самым главным были общность и желание работать вместе", - отмечает он.

Одна из авторов сценария, уроженка Малайзии Адель Лим, добавляет, что у выбранных культурных элементов есть глубокое значение.

"Когда мы говорим о вдохновении от культуры, мы выбирали какие-то вещи не просто потому, что нам нравилось, как они выглядели. Мы пытались вложить в них смысл. Например, сцена, в которой отец Раи варит ей суп. В южноазиатской культуре люди показывают любовь через еду", - объясняет Лим.

Критики в "Твиттере" писали, что создателям фильма надо было не обобщать весь регион, а взять одну конкретную страну.

В ответ на это сценарист Цю Нгуен вьетнамско-американского происхождения напоминает, что в фильме идет речь о вымышленной стране, навеянной разными культурами региона, а не одним конкретным местом.

"Для нас это была возможность придумать совершенно новую историю, но с ДНК из тех мест, которые реально существуют. Мы не хотели, чтобы, скажем, злодеи были из Таиланда, а положительные герои - из Малайзии. Для нас это был способ обойти такие вещи", - подчеркивает сценарист.

Как свою идентичность определяют сами жители Юго-Восточной Азии - это вопрос, ответ на который не очевиден и им самим, считает Дэвид Лим, профессор малазийского Открытого университета.

Колонизация региона также добавила особенностей каждой из культур. Вьетнам, к примеру, был под юрисдикцией Франции, а Индонезия - Нидерландов.

"История колониализма в определенной степени сформировала то, как мы видим себя и какие культуры нам кажутся близкими. Я подозреваю, что некоторые жители Юго-Восточной Азии будут знать больше о Франции, чем о соседнем Таиланде", - отмечает профессор Лим.

По его словам, между странами Юго-Восточной Азии также четко выражена конкуренция. Это проявляется, к примеру в том, как жители пытаются доказать, что то или иное блюдо было изобретено именно в их стране.

По мнению профессора Лима, ожидать, что один мультперсонаж сможет всесторонне представить целый регион, просто несправедливо.

"Смотрите на этот фильм как на попытку начать разговор о Юго-Восточной Азии", - призывает профессор критиков картины.

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