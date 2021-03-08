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Ворваться в интернет

  • Антон Орехъ
  • 8.03.2021, 22:27
  • 1,512
Ворваться в интернет
Антон Орехъ

Они не могут с интернетом сделать то же самое, что сделали с телевидением.

У меня есть ощущение, что в Думе, в МИДе, вообще во власти только рады, когда иностранцы что-нибудь блокируют, ограничивают и вводят санкции. Это даёт лишний повод кинуть дров в качегарку и раздувать пары по любому поводу до опупения. В общем, не такое великое событие, что соцсети заблокировали несколько информационных сообщений местного масштаба по мотивам пресс-релизов из ЧК. Зато в отсутствие новостей эту историю можно хоть неделю обсуждать. Инициировать законопроекты. Улучшать Уголовный кодекс, писать ноты протеста – все при деле.

В ток-шоу по «ящику» опять же есть, что обсудить коллегам, а то все зубы стерли на привычных темах.

Кстати, сама практика блокировки контента мне не нравится, если, конечно, речь не идет о прямом насилии, наркотиках и порнухе. Если вам кажется, что данное сообщение – фейк, разместите рядом опровержение, уточнение, разъяснение и пусть люди сами делают выводы, где правда, а где неправда. И, между прочим, когда есть, с чем сравнить, то и вранье выглядит нагляднее. А так получается просто запрет на основании субъективной оценки каких-то людей, которых мы не знаем и в глаза не видели. Даже если цели благие – выглядит это так себе.

Но еще раз повторю: нашим орлам любой скандал – в копилку. Что касается возможности властей закрутить гайки в Сети, то перспективы этого дела одной фразой удачно описал Бастрыкин, призывавший своих подчиненных «врываться в интернет». Они представляют себе это в привычном для них стиле: надели «скафандры», взяли дрын, выбили дверь в шесть утра — и мордой на пол. Потом пришли понятые «на зарплате», потом подъехали «судьи по вызову», а потом закрыли человечка на зоне и порешали дела. Но поскольку управляют нами люди со старыми мозгами и технически безграмотные, а на службе у них специалисты, которые лучше всего умеют пилить ассигнования, то технологически с соцсетями и прочими цифровыми приспособлениями они ничего поделать не могут, кроме каких-то локальных пакостей.

Они не могут с интернетом сделать то же самое, что сделали с телевидением, зачистив общественно-политический сектор и оставив более или менее свободной только развлекуху. Поэтому самым эффективным способом борьбы с сетевой вольницей будут страшилки, рассчитанные на пенсионеров. А самым эффективным инструментом против соцсетей будут штрафы, которые соцсетям – что слону дробина. Пока ситуация такая.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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