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Пенсионеры Беларуси призвали международное сообщество наказать белорусский режим в Международном суде

  • 9.03.2021, 14:03
Пенсионеры Беларуси призвали международное сообщество наказать белорусский режим в Международном суде
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы продолжают бороться за свое будущее.

Белорусские пенсионеры обратились с сильным заявлением к мировому сообществу. Сайт Charter97.org публикует его полностью:

— Итоги выборов президента от 9 августа 2020 года были сфальсифицированы. В результате разные группы общества — от пенсионеров до инвалидов — вышли на массовые акции протестов. Ответной реакцией властей стали неимоверные по своей жестокости репрессии.

Мы — пенсионеры. Мы не хотим никем править. Мы не хотим никого завоевывать. Мы хотим помочь каждому в нашей стране осознать беспредел действующей власти. Поэтому мы выходим на мирные протесты с 5 октября 2020 года. Чтобы каждый из нас — будь то даже пособник режима — осознал, что он человек с правом выбора.

«У одного мужчины 9 августа ОМОНом был избит и искалечен сын. Теперь отец выходит вместо сына», — рассказывает участница марша.

«Моего лучшего студента за плакат «Я — против насилия!» избивали вчетвером. Отбиты почки. Я выхожу за него», — слова преподавателя.

«Мой сын 10 августа не вернулся с работы. Пропал. На третьи сутки его привезли волонтеры с перебитыми ногами. Как я могу принять это?»

12 октября 2020 при разгоне марша пенсионеров в Минске силовики применили светошумовые патроны «Оса» и слезоточивый газ.

«Было тяжело дышать. Одной женщине вызвали скорую. У меня до ночи горело лицо»,— написала 69-летняя пенсионерка.

С каждым понедельником реакция властей нарастала. Задержания увеличивались. Но мы не могли оставаться равнодушными к тому, что творится в стране, к тому, как издеваются над нашими детьми и внуками!

79-летняя Лариса Соусь, пережившая Холокост, была задержана 6 декабря. Она бросилась защищать парня, которого тащили сотрудники ОМОН. «Возьмите меня вместо него!» — кричала женщина. Обоих забрали в Октябрьское РУВД. «Я заметила, что было много побитых», — рассказывает Лариса,— «Я села недалеко от парня, которого забирали на моих глазах. У него была рана на бедре. 4 часа я просидела в РУВД, и все это время из его ноги капала и капала кровь. Я гладила его по голове и старалась поддержать, как если бы это был мой сын или внук».

8 декабря в Советском суде Минска была осуждена 66-летняя Валентина Хилютич. Перед судом она жаловалась на проблемы с сердцем и на то, что иногда теряет сознание. «Вы понимаете, что я не выдержу?»,— спросила она у судьи. Судья назначила больной женщине 10 суток ареста.

14 декабря произошли массовые задержания пенсионеров на площади Независимости. За «хоровод вокруг елки» более 100 пожилых людей затолкали в автобусы и повезли в РУВД. Самой старшей из них, Валерии Спиридоновой, было 89 лет. «Пройдите в автобус, мы проверим ваши данные и отпустим»,— обещали нам люди в форме. Но нас обманули. Многих осудили на «сутки», многим дали штрафы,— рассказывает она.

А что происходит в изоляторах во время эпидемии коронавируса? «Государственными органами намеренно не предпринимается никаких мер для защиты задержанных от заражения коронавирусной инфекцией. Больных не лечат», — говорится в промежуточном отчете Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси.

Непонятно, зачем пенсионеров сажать в камеры? Они разве так опасны для общества? Да еще во время эпидемии.

К власти пришли негодяи, обещая молодым будущее, а пожилым — стабильность. Они солгали нам! Они не выполнили обещаний!

Жодинский суд оштрафовал 75-летнюю Ираиду Миско на 1,5 пенсии за то, что она выражала свой протест с бело-красно-белой пастилой в руках. К ней приходили с обысками и изъяли компьютер. А сколько задержанных за бело-красно-белые зонты!

Шестерых пенсионерок, которые занимались в лесу скандинавской ходьбой, задержали под Витебском. «Нас окружили люди в черном», — успела сообщить одна из женщин мужу. И связь оборвалась.

«Три раза в изоляторе я просила вызвать мне врача, но на мои жалобы никто не реагировал», — рассказывает 57-летняя гомельская учительница Елена Литвинова. Женщина провела 5 суток в ИВС, ожидая суда. Хотя, законодательство РБ позволяет задерживать человека по административному делу только 72 часа! Ей не передали лекарство, не оказали медицинскую помощь.

Чемпионку СССР по пулевой стрельбе 87-летнюю Елизавету Бурсову наказали штрафом за бело-красно-белый флаг на балконе. «Я дожила еще до одного фашизма в своей стране».

Галина Дербыш, 59 лет, «бабушка-террористка» из-под Гродно. Человек с золотым сердцем — помогала людям и бездомным животным. КГБ внес ее в список лиц, причастных к террористической деятельности! Галину задержали 10 декабря, у неё онкология и проблемы с сердцем. Состояние ее здоровья серьезно ухудшилось в тюрьме.

Суды по Skype — уже распространённая практика. Cуд может длиться 5 минут! К примеру, в расписании на 11 января 2021г.в суде Партизанского района 10 судей. У каждого от 4 до 6 дел. На рассмотрение каждого дела отводится 5-20 минут. Некоторые задержанные были осуждены заочно и не были даже проинформированы о суде, тем самым лишены права на защиту.

«Уже после того, как меня освободили, я узнала, что, оказывается, мне присудили 20 суток», — рассказывает пострадавшая женщина.

Пенсионерами высказывалось много жалоб на качество связи во время проведения суда с использованием Skype: не слышно, что говорит судья, люди не успевают разобраться. К претензиям и жалобам пострадавших не прислушиваются, торопят их и в итоге судят конвейером. Наказывают ни в чем не повинных по сути, достойных людей, которые МИРНО высказывали свое мнение. «Альтернативных мнений в нашей стране быть не должно» — считают власти.

Побывавшие «на сутках» рассказывали об условиях содержания. Передачи не принимались. Камеры были переполнены

Представьте себе пожилого человека в холодной камере без матрасов, вынужденного спать на бетонном полу! «В камере на 4 человека нас было 12», — вспоминает одна из задержанных, — «Женщины чистили зубы вчетвером одной зубной щеткой, так как не было передач».

Невыносимые условия тюремного содержания, угрозы расправы над детьми и внуками, отказ в медицинской помощи, оскорбления, случаи применения газа, огромные штрафы, превышающие размер пенсии в 2-4 раза. Некоторые государственные деятели даже призывали лишать нас пенсий в связи с неблагодарностью бывшему президенту. Все это используется против беззащитных пожилых людей, осмелившихся высказать свое мнение о государстве. Государстве, которое они строили своим трудом, которому они исправно платили налоги всю свою жизнь. Разве в XXI веке в европейской стране действительно возможен геноцид людей старшего поколения?

Мы хотим быть достойными людьми и иметь собственное мнение! Мы, отработавшие всю свою жизнь на страну, должны закрыть рот и покорно смотреть, как эта страна разваливается, как издеваются над нашей молодежью, как «цвет нации» — учёные, журналисты, врачи, преподаватели — становятся заключёнными?

Задержанных одной из тюрем заставляли передвигаться по длинному коридору на четвереньках. Пенсионерка, бывший врач, не смогла ползти на корточках из-за больных суставов. Ей пришлось передвигаться на коленях. Это пытки в чистом виде. Разве нет?

В Беларуси нет общественных объединений пожилых людей. Трижды пытались зарегистрировать Общественное Объединение Белорусских пенсионеров «Наше поколение». И получали отказы. У нас невозможно существование общественной инициативы без проявления лояльности к власти. Татьяна Зелко, лидер «Нашего поколения» — участница пенсионерских маршей. За декабрьский марш отсидела в изоляторе и получила штраф, превышающий размер средний пенсии (кстати, это уже не первый штраф на её счету).

Права и свободы, гарантированные Конституцией Республики Беларусь попраны, они не имеют юридического веса и извращаются представителями власти в своих личных интересах.

84-летний минчанин Ян Гриб был участником многих маршей. Его в начале января силой забрали из дома и отвезли в суд. Но он отказался участвовать в заседании: «Это — не суды, это — цирк. Вы не руководствуетесь ни Конституцией, ни законами… Вот вам сказали вырывать деньги у людей, поэтому вы не стесняетесь даже у инвалида, старого человека высчитывать последнюю копейку, забирать у него последний кусок хлеба». Яну Грибу присудили штраф размером в несколько пенсий

Правосудия в стране нет. Оно не работает! Зато хорошо работают преследования, пытки, издевательства! А с первого марта в Административный кодекс внесли изменения по ужесточению наказаний.

Нашими руками построена та страна, которую так не хочет отдавать А. Лукашенко. 26 лет он бездарно руководил страной, а простые люди держали эту страну на своих плечах.

Нина Багинская — 74-летняя женщина, задержанная десятки раз, наша всемирно известная героиня. Кажется, эту пенсионерку уже никому и никогда не удастся сломить! Хрупкая бабушка с флагом в руках не раз воодушевляла людей на маршах. И хотя А.Лукашенко 20 октября приказал «не забирать ее с площадей», уже 5 ноября силовики с участием ОМОНа провели обыск в доме Нины Багинской. «Фактически, я спонсор милиционеров, поэтому я их не боюсь…Убьете меня – кто же вам зарплату заплатит? Вы же 50% моей пенсии забираете, крадете.»

83-летний Григорий Шадурский экс-футболист столичного «Торпедо», хоккеист сборной БССР, вместе со многими выходил на протестные марши. «Что мною двигало? Я – белорус. Во мне что-то такое было всегда. Может чувство патриотизма от спорта. Я всегда считал, что лучше Беларуси быть не может». 20 декабря он был задержан. Завели в коридор. Поставили к стенке с поднятыми руками. В такой позе простоял 1,5 часа. Позже, уже будучи дома, он показал две фотографии. На одной минчане стоят с поднятыми руками у стены Минского РУВД, на другой – та же картина времен Великой Отечественной войны: «Посмотри, это же звери! Они просто издеваются над людьми. Насилие над пожилыми людьми –это ужас.».

Есть среди нас и такие «бойцы» как Елена Гнаук из Бреста. Пенсионерка была задержана уже несколько раз, отсидела 15 суток, неимоверное количество штрафов. Но она продолжает поступать так, как велит ей совесть.

В первый весенний день судили пенсионерок, задержанных в минской электричке за чтением книг на белорусском языке! Ветерану труда, пенсионерке с онкологией, Галине Гуленковой дали 20 суток ареста! Галина не признала себя виновной Остальные тоже получили по 15-20 суток ареста и штрафов, составляющих от 2-х до 4,5 пенсий!

Сколько денег украла власть у пенсионеров! Сколько людей отбывало и продолжает отбывать «сутки» в нечеловеческих условиях! Белорусские писатели — гордость нации — в запрете! Болит душа от этого беспредела!

Мы призываем мировое сообщество обратить пристальное внимание на нарушение прав граждан Беларуси и поднять вопрос о наказании виновных в Международном суде.

Диктаторы всегда и везде стремятся поработить людей. Но мы продолжаем бороться за наше будущее и за то, чтобы наша страна стала свободной и процветающей, засияв наконец в плеяде демократического созвездия! Мы продолжаем бороться за разумный мир, в котором закон, человекоцентризм и прогресс будут залогом всеобщего счастья и благополучия!

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