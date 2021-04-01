Китай объявил «угольную войну» России 4 1.04.2021, 10:30

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иллюстрационное фото

Пекин ограничил импорт российского угля.

Два раза в марте РЖД ограничивал на 50% перевозку угля и леса в Китай. Под эпидемиологическими предлогами Китай отказывается принимать поезда с российским углем и лесом. На границе России и Китая в районе пограничного перехода Забайкальск – Манчжурия возникли заторы. РЖД направляла телеграммы российским грузоотправителям, предупреждая об ограничениях с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта. Об этом пишет автор Telegram-канала «Газ-Батюшка».

Но уже с августа 2020 года, ещё до пандемии, КНР принимает уголь на 50% меньше нормы из-за новых таможенных требований к качеству. Контрольно-надзорные органы Китая резко повысили требования к лесной продукции и уголь из России. Власти Пекина начали требовать, чтобы все грузы поступали в страну в контейнерах. Также введена обязательная санобработка, а российские сертификаты об обработке больше не принимаются. Несмотря на то, что российская сторона выполняет все предписания, КЖД и Харбинская железная корпорация так и не нашли возможность принять согласованный объем грузов.

В связи со сложившейся ситуацией РЖД показывает убыточность таких поставок, притом, что и Правительство РФ приняло сторону угольщиков, обязав железные дороги заключать годичные контракты на перевозки. Из-за действий китайской стороны инфраструктура РЖД переполняется гружёными вагонами. Сейчас в очереди стоят более 70 поездов, из которых более 20 – контейнерные поезда, 10 с лесными грузами и 10 с углём. РЖД ежедневно несёт финансовые потери.

В январе 2021 года Забайкалье предложило построить второй железнодорожный погранпереход в Китай. Пекин заинтересовался проектом, однако, при том, что страна ограничивает приём российских грузов, непонятно, будет ли этот проект экономически целесообразен для российской стороны. К тому же Китай планирует сократть долю угля в энергетической структуре страны до 60% в 2021 году. И Россия никак не сможет на это повлиять.

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