В Минске открыли музей мобильных телефонов 5 1.04.2021, 20:02

2,884

фото: tut.by

Вход бесплатный.

В пространстве «Вершы» на Октябрьской, 19 открылся музей мобильных телефонов. Для экспозиции собрали 120 моделей кнопочных мобильников — выпуска от 1995 до 2011 года. Посмотрели на старые модели и узнали о самых интересных экспонатах: Nokia, которая работала от сети «Белсел», телефон-«пудреница», модель белорусского производителя и дорогой мобильник для деловых людей, передает tut.by.

Александр Чеботаренко — сотрудник технического департамента МТС, он работает в компании мобильного оператора с 2002 года. Александр начал собирать эту коллекцию в 2012 году. Говорит, что долго руки не доходили создать музей, в конце концов ему помогли коллеги.

— У отца лежал старый неиспользованный телефон Nokia thf-7, который ему когда-то дали на работе в фирме, где он был заместителем директора. Этот Nokia работал от сети «Белсел» (Это компания, которая внедрила первую сотовую связь в Беларуси, — прим.). Когда сеть выключили и она перестала работать, не смог работать и телефон. Я забрал мобильник, поставил у себя на рабочем столе. Коллеги спрашивали, что это, я говорил: «Может музей будет». Тогда они стали приносить свои старые телефоны. Через пару лет в коллекции было около 50 телефонов, мы их ставили на тумбочку, делали вручную подставки. Потом стало не хватать места — в последнее время у меня в кабинете для этого стоял шкаф со стеклянными дверцами. Все не помещалось.

Александр Чеботаренко

фото: tut.by

Nokia thf-7, с которой началась выставка

фото: tut.by

фото: tut.by

Александр рассказывает, что в 90-е, когда он учился, все хотели телефон, но это было дорогое удовольствие. При этом тогда в Минске можно было увидеть прохожих с мобильниками, у некоторых были и телефоны в чемоданчиках — трубка, которая весила пару килограмм. В начале 2000-х были популярны Nokia, Siemens, Alcatel, Motorola. Позже распространилась мода на Samsung, разные бренды стали делать имиджевые модели.

— Например, вот такой телефон Panasonic g70 2003 года — для девочек, он как пудреница. В него можно было как в зеркальце посмотреться. По нему и звонить можно было, но в плане удобства он так себе, — говорит Александр.

Panasonic g70

фото: tut.by

Примерно в это же время у многих столичных бизнесменов стали появляться модели телефонов канадской фирмы BlackBerry. Одна девушка, проходя мимо этого телефона на выставке, сказала: «Я всегда мечтала о нем».

— Это были дорогие девайсы. Это по сути коммуникаторы, карманные компьютеры. Они уже через GPS работали, там уже была электронная почта, заметки синхронизировались. Телефон для деловых людей. У людей с достатком был и Vertu, но у меня в коллекции таких телефонов нет.

Из интересных моделей в музее выставлен телефон на две сим-карты от белорусского производителя «Евротеф е1» 2011 года выпуска.

— Этот телефон собирали на заводе «Промсвязь», там производили три модели. Вот такой, как у нас на выставке, — очень похож на Nokia E71. К нему шел чехол-книжка, где был дополнительный аккумулятор. Была еще модель попроще и совсем простая — с большими кнопками, с большими буквами — «бабушкофон» назывался. Собирали их на самом деле из китайских комплектующих. Таких телефонов сделали не очень много.

Телефон белорусского производства «Евротеф Е1»

фото: tut.by

Одна из самых популярных моделей Nokia — 3310, в народе его называют «Кирпич»

фото: tut.by

BlackBerry 8520 — дорогой телефон для деловых людей



фото: tut.by

Александр замечает, что раньше почти все телефоны производили в Европе, а сейчас — в Китае.

— Почти все бренды, которые здесь представлены, их уже нет. Nokia осталась, это уже китайский бренд, она уже не производит телефоны, Sony Ericsson не производит телефоны, LG скоро закроется, Panasonic не производится. Из тех, кто остался и кто был раньше — это Samsung и Huawei.

На тумбах также лежат старые рабочие модели, на некоторые телефоны можно позвонить и услышать узнаваемые рингтоны, поиграть в «Змейку», можно сравнить возможности камер мобильных телефонов, их интерфейс.

iPhone в коллекции у Александра есть, но в экспозицию их решили не включать, чтобы сохранить концепцию выставки кнопочных телефонов, так как смартфоны со временем стали похожи друг на друга и модели уже и не отличишь.

фото: tut.by

В музее есть не только кнопочные телефоны — тут повесили две картины, которые сделали из раскрашенных сим-карт, а также есть карта с эволюцией сим-карт МТС.

Экспозицию создавали в преддверии дня мобильного телефона, к 3 апреля.

Выставка будет работать до 16 апреля ежедневно, с 12 до 23 часов. Вход бесплатный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».