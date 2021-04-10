Какие курсы доллара и евро установили обменники в Беларуси на выходные 10.04.2021, 10:10

3,222

Где выгоднее всего покупать валюту?

Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,68 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,648 рубля (Paritetbank), 2,649 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк — 2,638 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,18 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, МТБанке — 3,146 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,136 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».