Врач назвал способы восстановления легких после COVID-19 10.04.2021, 14:57

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Важен комплексный подход.

Одно из самых неприятных осложнений после коронавируса — фиброзные изменения в легких. Речь идет о разрастании соединительной ткани, в результате чего нарушается основная задача нашего главного органа дыхания: газообмен. У людей из-за этого возникает одышка, сначала при физических нагрузках, а при обширном фиброзе — даже в состоянии покоя, информирует enovosty.com.

Способы восстановления для нормального функционирования органа назвал профессор, врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

Первым делом, отметил специалист, необходимо полностью отказаться от курения, в том числе вейпов, кальянов и электронных сигарет. «Точно известно, что если человек курит и у него уже развилась хроническая обструктивная болезнь легких, это совершенно однозначно отягощает течение COVID-19. Такие пациенты бывают с более тяжелым течением заболевания», — подчеркнул врач-пульмонолог.

Кроме того его словам, очень важна полноценная респираторная реабилитация.

Для снижения риска ухудшения состояния легких нужно беречься от ОРВИ, поскольку это может спровоцировать пневмонию. Респираторные вирусные инфекции могут стать триггерами для воспаления легких и дальнейшего развития фиброзных изменений. Это и грипп, и другие ОРВИ.

Второй важный момент — нужно снизить риск бронхолегочных заболеваний с помощью вакцинации. Для этого предназначены прививки от гриппа и от пневмококковой инфекции.

«Это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи», — пояснил врач.

Аэробные нагрузки будут эффективны, если их продолжительность не меньше получаса, не менее трех раз в неделю и на протяжении не менее двух месяцев. При этом тренировки должны быть комплексными, сочетающими выраженную нагрузку с менее активными упражнениями.

Что касается казалось бы безобидного надувания шариков, которое рекомендуют некоторые врачи, Кирилл Зыков ответил:

— В большинстве случаев пациенты могут надувать шарики совершенно спокойно и безопасно, если им это нравится. Но при определенных показателях повреждения легких в тот или иной момент такие процедуры вместо положительного могут дать неблагоприятный эффект. Так что очень важен индивидуальный подход под наблюдением врача ЛФК.

Хорошо работает сбалансированная диета. Для восстановления после COVID-19 может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков и клетчатки, — отметил врач.

В ситуации с COVID-19 обнаружилась поразительная особенность: клиническое состояние, ощущения самого пациента могут не совпадать со степенью повреждения легких на КТ (компьютерной томографии) и по лабораторным данным. Этот одна из загадок новой инфекции. Порой возникает ощущение, что эти параметры живут своей жизнью, независимо друг от друга. Иногда мы видим, что у пациента на КТ поврежден достаточно большой объем легких, а человек уверяет, что чувствует себя нормально. И есть обратная ситуация, когда у больного выраженная одышка, высокая температура, а изменения на КТ довольно незначительны. Эту тайну коронавируса еще предстоит раскрыть, — говорит профессор.

Выраженность фиброза зависит от длительности заболевания и его лечения. Чем дольше течение болезни, тем выше вероятность того, что у человека будут фиброзные изменения.

У кого чаще развивается фиброз легких:

— Люди старшего возраста (65+)

— Курильщики

— Люди с генетической предрасположенностью к развитию фиброза (если этим страдали родители или один из них, бабушки, дедушки)

— Пациенты с системными воспалительными заболеваниями соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия, болезнь Шегрена и другие).

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