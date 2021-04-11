Сеница вышла на акцию и призвала к жестким санкциям против режима

Сеница вышла на акцию и призвала к жестким санкциям против режима1
- 11.04.2021, 8:25
Это наша страна!
Жители Сеницы вышли на акцию, чтобы сказать:
— Мы белорусы, мы за светлое будущее своей страны. Мы не носим оружие, не воруем у своего народа, не избиваем и не пытаем. И в борьбе с тем, кто ворует, пытает, мучает, сажает за решетку нам нужна помощь.
Поэтому, мы призываем к жестким санкциям пока:
- белорусы не смогут носить ту одежду, какую посчитают нужной
- разговаривать на том языке, на котором хочется
- есть еду такого цвета, которого нравится
- дружить с теми, кто всегда рядом
- украшать свой дом так, как нам хочется
- и самое главное - видеть своим президентом того, кого выбрали мы!
Мы - белорусы и это наша страна, наша жизнь и будущее наших детей!
Фото с акции опубликовал телеграм-канал «Реальная Беларусь».