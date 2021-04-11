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Сеница вышла на акцию и призвала к жестким санкциям против режима

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  • 11.04.2021, 8:25
Сеница вышла на акцию и призвала к жестким санкциям против режима

Это наша страна!

Жители Сеницы вышли на акцию, чтобы сказать:

— Мы белорусы, мы за светлое будущее своей страны. Мы не носим оружие, не воруем у своего народа, не избиваем и не пытаем. И в борьбе с тем, кто ворует, пытает, мучает, сажает за решетку нам нужна помощь.

Поэтому, мы призываем к жестким санкциям пока:

- белорусы не смогут носить ту одежду, какую посчитают нужной

- разговаривать на том языке, на котором хочется

- есть еду такого цвета, которого нравится

- дружить с теми, кто всегда рядом

- украшать свой дом так, как нам хочется

- и самое главное - видеть своим президентом того, кого выбрали мы!

Мы - белорусы и это наша страна, наша жизнь и будущее наших детей!

Фото с акции опубликовал телеграм-канал «Реальная Беларусь».

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