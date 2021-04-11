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Ученые поняли, зачем гориллы бьют себя в грудь

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  • 11.04.2021, 12:42
  • 11,432
Ученые поняли, зачем гориллы бьют себя в грудь

Выводы поразили исследователей.

Немецкие ученые выяснили, что самцы гориллы расправляют спину и стучат по груди, чтобы дать сопернику информацию о своем реальном размере. Вопреки распространенному мнению, этот жест должен не спровоцировать драку, а остановить ее, пишет knife.media.

Ученые проанализировали записи звука ударов в грудь горилл из Руанды. Оказалось, что продолжительность и количество ударов не связаны с размером самцов, а вот средняя пиковая частота его отражает. Чем крупнее горилла, чем ниже частота звука.

Низкочастотные звуки распространяются дальше, чем высокочастотные, а значит крупного самца слышно издалека. Более мелкие самцы понимают, что совсем рядом крупный соперник и могут решить, сражаться с конкурентом или нет.

Возможно, звуки удара в грудь могут также привлечь самку.

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