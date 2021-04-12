Фактор неожиданности может стать триггером новых выступлений в Беларуси 10 12.04.2021, 7:53

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фото: onliner.by

В этом варианте режим Лукашенко распадется за несколько часов.

Российский политолог Андрей Суздальцев в статье на politoboz.com обращает внимание на то, что Лукашенко за последние восемь месяцев не смог вернуть себе популярность:

– На фоне разворачивающейся весны, Минск живет странной ночной жизнью. В сумерках сотни и тысячи жителей белорусской столицы выходят из своих квартир и домов для того, чтобы вывешивать бело-красные-белые флаги и ленточки, расклеивать листовки.

Настроение минчан критически важно, так как именно в Минске рано или поздно, но все равно будет решена судьба Лукашенко и его власти. От этого никуда не деться, процессы распада необратимы. Лукашенко за последние восемь месяцев не вернул и уже не сможет вернуть симпатии основы протестного потенциала – т.н. «электората победы»

Политолог обращает внимание на то, что режим может совершить ошибку, что и станет триггером новых протестных выступлений:

– Некоторые очевидные факты позволяют говорить о том, что «ленточки-листовки» минское подполье скорее всего заменит на новые решения и новые цели. Обычно выбирают очень тяжелую и важную цель. При этом, Сопротивление, скорее всего, не откажется от уличных акций, но они должны быть четко ориентированы на конкретную цель и на пусть тактическую, но какую-то победу. Тогда, как говорит практика, включится «цепная реакция» и режим начнет разрушаться.

Cтоит напомнить, как зимой 2016-2017 года упрямое проталкивание «закона о тунеядцах» вызвало «Белорусскую весну». Так что нельзя не учитывать фактор неожиданности, который может стать триггером выступлений. В этом варианте режим А. Лукашенко распадется за несколько часов. Таких случае в истории огромное количество. При этом нет ни одного исторического факта, когда авторитарные лидеры могли сохранить свою власть. Ни одного…

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