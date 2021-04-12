Куда Украина может перенести переговоры из Минска

Куда Украина может перенести переговоры из Минска1
- 12.04.2021, 8:14
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Названы несколько стран.
Перенос из Минска переговоров по Донбассу в Трехсторонней контактной группе скорее возможен в Швецию или Австрию, чем в Польшу. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По его словам, сейчас перенос встреч из Минска – отдаленная перспектива, поскольку пандемия коронавируса может закончиться через год и через два.
Перенос в Польшу Арестович не считает подходящим вариантом для России ввиду российско-польских отношений.
«Скорее всего, если это произойдет, и мы можем так фантазировать, то это будет что-то наподобие Швеции, возможно, Австрии. То есть страны, которая не является членом НАТО. Для России это чувствительный вопрос», – сказал он.
Арестович считает, что пока это достаточно абстрактный разговор, однако спрашивать Россию "в любом случае" придется, поскольку согласие на перенос переговоров ТКГ дают три стороны: РФ, Украина и ОБСЕ.