Минчанам пришли очень странные платежки за март 2 12.04.2021, 10:21

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Ждем аналогичную туалетную бумагу.

Жителям разных районов Минска пришли странные жировки за март.

О странных платежках уже сообщили tut.by жители Московского, Заводского, Первомайского районов Минска. «Мифы о бело-красно-белом флаге» увидели как на бумажных жировках, так и на платежках, которые приходят на электронную почту.

В качестве организации, начисляющей оплату за жилищно-коммунальные услуги, указан Единый расчетно-справочный центр Минска Центра информационных технологий Мингорисполкома.

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