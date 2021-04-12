Минчанам пришли очень странные платежки за март

Минчанам пришли очень странные платежки за март2
- 12.04.2021, 10:21
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Ждем аналогичную туалетную бумагу.
Жителям разных районов Минска пришли странные жировки за март.
О странных платежках уже сообщили tut.by жители Московского, Заводского, Первомайского районов Минска. «Мифы о бело-красно-белом флаге» увидели как на бумажных жировках, так и на платежках, которые приходят на электронную почту.
В качестве организации, начисляющей оплату за жилищно-коммунальные услуги, указан Единый расчетно-справочный центр Минска Центра информационных технологий Мингорисполкома.