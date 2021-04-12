В День космонавтики глава «Роскосмоса» заявил о срыве контрактов из-за «подлых санкций США» 1 12.04.2021, 12:37

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Дмитрий Рогозин

Фото: РИА «Новости»

Рогозин обиделся на Вашингтон.

"Роскосмос" лишился нескольких контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций США", заявил в опубликованном РИА "Новости" 12 апреля, в День космонатики, интервью директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Рогозин сказал: "Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA".

Напомним, что 21 декабря 2020 года Министерство торговли США ввело санкции в отношении 45 российских компаний. В списке оказались входящие в "Роскосмос" ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. С того момента они не могут приобретать ряд товаров и технологий у США.

Рогозин, комментируя тогда решение американской стороны, назвал меры глупыми и незаконными.

По словам главы Роскосмоса, ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, а в его состав входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находятся специалисты НАСА.

Как писали "Ведомости", в мае 2019 года Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Эта мера вступает в силу с 2023 года.

Россия в последние годы далеко отстала от других стран в вопросах освоения космоса. Россия даже выбыла из лунной программы.

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