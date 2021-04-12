«Я теперь ярый адепт вакцинации»: Белоруска расписала ощущения при легком коронавирусе по дням 12.04.2021, 14:03

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«Во второй день как будто села батарейка».

Журналистка kp.by Наталья Литовская описала 20 дней легкого ковида:

День 1. После обеда стало как-то трудно соображать и кофе стал подозрительно паскудным. Днем захотелось спать. Так, что пришлось лечь - мозг-то все равно не работает.

День 2. То же самое - после обеда как будто села батарейка. Спасть после 14-ти с этого дня стало нормой.

День 3. К обеду температура 37,8. Болело все, мышцы, кости, кожа. Кожа с тех пор будет болеть еще десять дней.

День 4. Побрела в поликлинику, отсидела в живой очереди полтора часа, взяли тест. Температуру не нашли - она у меня, специфика организма, под мышкой отсутствует всегда, там в здоровом состоянии едва 35 набегает. Приходится мерять во рту. Там если здорова 36,6. Врач сказала, что 99% - корона, и выписала все, что полагается при короне. Витамин Д, цинк, витамин С, кардиомагнил и три литра воды в день. Вода - вещь, организм странным образом обезвоживается так, что пересыхает кожа, волосы, ногти. Без трех литров никак.

День 5. Все то же - слабость, температура, все болит.

День 6. Заложило нос. Не насморк, а просто все там разбухло так, что перекрыло воздух на 100%. Хорошо, дома были капли. Но день не было температуры. А ломота и слабость были.

День 7. Напрочь пропали обоняние и вкусы. Температуры нет, но и способности не спать на ходу тоже. К вечеру поплохело совсем, потом поняла, что поплохело потому, что забыла поесть. Это легко - когда нет вкусов кроме силое-сладкое-соленое, нет и желания двигать челюстями впустую. Но запомнила, что надо кормиться по часам. Хорошо заходят яблоки, чувствуешь, что они кисло-сладкие. А знаете, что на корне языка есть рецепторы, которые сигнализируют о жирности продукта? Короче, система вкусовая обнуляется до базовых настроек. Ты как младенец, которому теплое молочко - ничотак, а брускетта с вялеными помидорами и оливками - какая-то соленая фигня.

День 8. Понедельник, позвонили из поликлиники, сказали, что тест положительный, и надо возвращать мужа с работы как контакт первого уровня. И что у него 10 дней по больничному. Муж, который уже месяц к этому времени чувствовал себя плохо, кажется, был очень доволен таким поворотом.

8-16 й дни. Одно и то же. Температура, которую начала уже сбивать, дневной 2-3-часовой сон. Продуктивный кашель. Без капель нет возможности дышать. С утра еще как-то функционируешь, с 12-ти-14-ти - постельный режим. Начала пить милдронат (да, мельдоний, который спортсменам запретили употреблять), потому что ощущение, что батарейка садится из-за сердца. Не могу сказать, что это как-то помогает, но психологически поддерживает.

Несколько раз сжигала еду - без нюха только по дыму определяешь, что что-то поставила на плиту. И да, мозг функционирует сквозь белый шум, поэтому что-то забыть легко.

День 17. Почувствовала первые запахи. Кофе воняет, лосьон для тела воняет, крем для рук - мерзость. То, что чувствуешь, не радует, а больше никаких запахов. День без температуры, но и энергии как у замерзшей улитки.

День 18. День, с которого я, с точки зрения медиков, уже не заразна. Пошла в поликлинику. Послушали, продлили больничный еще на 4 дня, дали горку бумажек на анализы. Пока ходила в поликлинику, обнаружила, что есть серьезные проблемы с терморегуляцией и сосудами. Организм сам решает, где ему холодно, а где жарко. Например, одна рука замерзла до боли, одна нога подмерзла, а в серединке пипец как жарко. И это вполне может повторится, когда ты под одеялом.

В поликлинике объяснили, что головная боль - у меня и у мужа - сосудистая, потому ее цитрамон не снимает. Посоветовали таблетки от мигрени. Купила. 6 штук - 23 рубля. Дома почитали инструкцию. Среди побочек анафилоксия, потеря сознания, дезориентация, тремор, снижение умственной активности и головная боль. Пить не рискнули. Если кому-то надо - отдам бесплатно.

Еще попросила помочь с носом, в котором все разбухло. Дали рецепт на противоаллергические капли. Вроде с ними стало легчать. Уже нет ощущения, что у тебя под носом и лбом растет вторая голова.

День 19. Сходила сдать кровь и сделать кардиограмму. Пришла с головной болью, температурой 37, и - легла спать. Проснулась через почти 4 часа с ощущением, что лучше бы не вставала. Энергии ноль. День потерян.

День 20. Это сегодня (10 апреля 2021-го – Ред.). Не огурец, но с утра вроде ничего. Температуры нет, ничего не болит. Запахи и вкусы возвращаются, но очень избирательно и они не такие, как у здорового человека. Любимые духи все пахнут одной нотой. Кофе пахнет горелой деревяшкой. Сухие грибы, шоколад, огурец, укроп все еще ничем не пахнут.

И да, нет никаких гарантий, что к обеду не срубит.

Вместо резюме. 20 дней! И это легкая форма, без поражения легких, и все еще не здоровый человек.

Я теперь ярый адепт вакцинации. Да, хоть "Спутником". Да, после вакцины можно проболеть три дня. Но три дня и месяц при легкой форме - почувствуйте разницу. Это еще если подфартит, будет легкая форма. И неизвестно, сколько понадобится на восстановление.

И да, ровно год назад болела им же, с теми же симптомами, кроме потери обоняния (запахи менялись, но не исчезли напрочь). Месяц, волнами. И потом почти три месяца слабости и одышки. Тогда вообще не знали, что можно принимать, чтобы себя поддержать, и поликлиника не посчитала нужным протестировать, писала ОРИ и выписывала антибиотики. Если сравнивать, то второй раз вроде как легче. Пока, потому что никто не гарантирует, что все закончилось.

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