Футболистов брестского «Руха» в выходной отправили в колхоз собирать камни 1 12.04.2021, 18:16

фото: rukh.by

Непривычный способ мотивации игроков использовали в брестском клубе.

Непривычный способ мотивации игроков использовали в брестском футбольном клубе "Рух". У команды в чемпионате Беларуси в высшей лиге были три ничьи подряд. И получилась странная ситуация, когда брестское "Динамо", значительная часть игроков из которого перешла в "Рух", находится среди лидеров, а дружина Кирилла Ольшевского — в середине турнирной таблицы.

И в выходной день футболисты поехали... убирать камни с полей в Пинском районе. И работали там несколько часов. Уже в следующем поединке парни из "Руха" победили в гостях "Ислочь" (1:0). "Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз", — сказал "Трибуне" спортивный директор клуба Сергей Присяжнюк. По его словам, это было "командное решение", "идея всего коллектива". И даже легионеры нормально отнеслись к работе на нефутбольном поле, уверяет Присяжнюк.

"Трибуна" не исключает, что на самом деле идея пособирать камни может принадлежать хозяину "Руха" бизнесмену Александру Зайцеву. Он якобы "хотел показать игрокам, как зарабатывают деньги обычные белорусы".

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