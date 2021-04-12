«Даже дедушкой назвать неудобно, ему бы в фильмах сниматься!» 12.04.2021, 22:18

Фото: стоп-кадр | видео TikTok

Фото 77-летнего белоруса восхитили социальную сеть TikTok.

В конце марта минчанка Вера Пракопенк опубликовала в своем TikTok @vera.mia видео со своим дедушкой. Публикация попала в рекомендации и ролик завирусился - его посмотрели уже более 900 тысяч пользователей по всему миру. И они продолжают восхищаться фото 77-летнего минчанина, он стал настоящей звездой TikTok.

«Это наш дедушка, ему 77 лет. Я нашла в деревне фотоальбом и сейчас покажу его фото в молодости», - написала девушка в ролике и показала сначала видео своего дедушки сейчас, а затем его фото из семейного архива.

Пользователей восхитило то, как отлично выглядит минчанин в свои 77 лет. Многие сравнивали его с Шоном Коннери и Доном Лока (персонаж Тери О'Куинна в «Остаться в живых»), некоторые увидели сходство даже с Владимиром Лениным.

«Даже как-то дедушкой назвать неудобно», «Краш!», «Ему только в фильмах сниматься!» - комментировали одни. «Я бы даже замуж вышла за него, мне 37. Супер мужчина!» - не растерялась и другая пользовательница соцсети.

Фото: стоп-кадр | видео TikTok

А самые любопытные пользователи начали расспрашивать о национальности, секрете молодости, но и… возмущаться: «Как это так, дедушка из Беларуси, а ногти накрашены голубым лаком?!». Эти и другие вопросы «Комсомолка» переадресовала Вере Пракопенко, которая рассказала нам о своем ставшем популярном благодаря TikTok дедушке Владимире Игнатовиче.

- Вера, как ваш дедушка реагирует на эту неожиданную интернет-популярность, знает о ней?

- Дедушка знает о просмотрах, улыбается, когда рассказываю и передаю добрые комментарии, пожелания. Предлагает снимать его почаще, он любит камеру, всегда любил фотографироваться.

- А расскажете секрет дедушки его прекрасной формы в таком довольно солидном возрасте?

- Секретов и нет. Он всю жизнь уделял внимание спорту и закаливанию, не жалел себя, не поддавался обстоятельствам.

- В сети многие спрашивают о национальности Владимира Алексеевича?

- Это самое забавное! По национальности дедушка белорус, его родители белорусы и бабушки - дедушки тоже. Родился в 1943 году в деревне, в 15 километрах от Минска, там и живет по сей день.

- Ну и самый острый вопрос, на видео у дедушки мелькает рука и на ногтях - голубой лак. В интернете людей это просто ввело в ступор…

- А ответ очень простой! На ногтях, действительно, лак, просто маленькая внучка играла с ним в салон красоты. Я даже и не заметила это, когда снимала видео, но люди в комментариях очень придирчивые, пришлось объяснять, - улыбаясь, ответила Вера Пракопенко и добавила. - У нашего дедушки три внучки и двое правнуков - мои сыновья.

Еще в TikTok Веры после такой волны популярности появилось и другое видео с ее дедушкой, в котором он сам о себе рассказывает.

- Я сын нищих родителей. После войны, как все, варили лебеду, крапиву, - вспоминает он со слезами в голосе. - В школе активно занимался разными видами спорта, зачислили в сборную области. Потом бросил школу, поступал в республиканскую Школу тренеров, потянул связки, расплакался, уехал назад в деревню. Поступил в училище и закончил его с отличием. Потом - вечерняя школа, институт нархоз (сегодня БГЭУ - Ред.). Потом работа инженера, потом руководящий сектор, потом работа замдиректора. В общем, так и пошло, - улыбается минчанин Владимир Игнатович, кратко рассказывая свою биографию.

Видео: TikTok @vera.mia

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