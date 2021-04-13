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«Анька, молодец, многие люди передают тебе приветы»

  • 13.04.2021, 10:28
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«Анька, молодец, многие люди передают тебе приветы»
Анна Сола

Биатлонистка Анна Сола рассказала, почему отстаивает принципиальную позицию в спорте.

Белорусская биатлонистка Анна Сола объяснила tut.by, почему не подписала провластное письмо спортсменов.

– Мне есть за что сказать спасибо стране, но в первую очередь хотелось бы, чтобы спорт оставался вне политики. Тяжело концентрироваться на спортивных результатах, когда читаешь грустные новости из Беларуси. Поэтому моя позиция даже не политическая, а общечеловеческая: за мир, соблюдение законов и решение любых вопросов без применения насилия.

– Сколько тебе пришло сообщений со словами поддержки от белорусов?

– Очень много. Я до сих пор не на все ответила. Основной поток приходил перед чемпионатом мира. На носу был главный старт сезона, поэтому просто физически не успевала отписывать. Ответила знакомым в WhatsApp и Viber, в Instagram успела разобрать малую часть, а ВК до сих пор даже не открывала.

Плюс было много звонков от родственников: «Анька, молодец, многие люди передают тебе приветы». Только комментариев в Instagram было около трех тысяч, а что творилось в директе — даже не могу представить, – сказала Сола.

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