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Кремль заявил о подготовке к отключению России от Visa и Mastercard

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  • 13.04.2021, 15:05
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Кремль заявил о подготовке к отключению России от Visa и Mastercard

Такой сценарий достаточно вероятен.

Россия «хеджирует риски» на случай отключения от международных платежных систем, включая Visa и Mastercard, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, finanz.ru.

По его словам, такой сценарий «нельзя исключать», учитывая «недружественную, а порой даже враждебную форму поведения» западных стран.

«Ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель такого незаконного с точки зрения международного права сдерживания России», - заявил Песков.

Он добавил, что этот процесс принял «непредсказуемый характер», а лучший способ застраховаться от рисков - это создавать свои аналогичные системы, чтобы «укреплять суверенитет во всех отраслях экономики, банковского дела».

«Этот процесс происходит, вы знаете, что вот, когда пошли сначала разговоры о Visa и MasterCard, постепенно, постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система «Мир», - напомнил Песков.

С 2018 года на карты «Мир» законодательно перевели все зарплаты бюджетников, и система, по словам Пескова, «окрепла».

Хотя «она не имеет пока международного хождения» и лишь единичные страны мира поддерживают российскую карту (и то на уровне отдельных банков), «эта система со временем получит распространение глобальное», выразил уверенность Песков.

Он добавил, что это «сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству ИРНА заявил, что Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем. Он подчеркнул, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона остается неизменной. РФ продолжит выступать против «любых односторонних ограничительных мер, которые к тому же бьют по наименее защищенным слоям населения».

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