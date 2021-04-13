Кремль заявил о подготовке к отключению России от Visa и Mastercard

Кремль заявил о подготовке к отключению России от Visa и Mastercard15
- 13.04.2021, 15:05
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Такой сценарий достаточно вероятен.
Россия «хеджирует риски» на случай отключения от международных платежных систем, включая Visa и Mastercard, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, finanz.ru.
По его словам, такой сценарий «нельзя исключать», учитывая «недружественную, а порой даже враждебную форму поведения» западных стран.
«Ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель такого незаконного с точки зрения международного права сдерживания России», - заявил Песков.
Он добавил, что этот процесс принял «непредсказуемый характер», а лучший способ застраховаться от рисков - это создавать свои аналогичные системы, чтобы «укреплять суверенитет во всех отраслях экономики, банковского дела».
«Этот процесс происходит, вы знаете, что вот, когда пошли сначала разговоры о Visa и MasterCard, постепенно, постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система «Мир», - напомнил Песков.
С 2018 года на карты «Мир» законодательно перевели все зарплаты бюджетников, и система, по словам Пескова, «окрепла».
Хотя «она не имеет пока международного хождения» и лишь единичные страны мира поддерживают российскую карту (и то на уровне отдельных банков), «эта система со временем получит распространение глобальное», выразил уверенность Песков.
Он добавил, что это «сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству ИРНА заявил, что Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем. Он подчеркнул, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона остается неизменной. РФ продолжит выступать против «любых односторонних ограничительных мер, которые к тому же бьют по наименее защищенным слоям населения».