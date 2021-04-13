Друзья и коллеги вспоминают «песняра» Леонида Борткевича 13.04.2021, 18:00

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В свои лучшие годы это был уникальный исполнитель.

Знаменитый белорусский музыкант, заслуженный артист Беларуси, в прошлом солист группы «Песняры» Леонид Борткевич умер сегодня, 13 апреля 2021 года, в Минске. Ему был 71 год. Tut.by собрал воспоминания его коллег, друзей и исследователей его творчества.

«Дай Бог, чтобы обо мне сказали хотя бы часть того, что говорят о Леониде»

Владислав Мисевич работал в «Песнярах» со дня основания до 1992 года, а затем стал одним из основателей ансамбля «Белорусские песняры». Он не скрывает, что в их отношениях с Леонидом Борткевичем были противоречия, но это никак не влияет на общую оценку того, что сделал его коллега.

— В 1970-е годы Леонид Борткевич был без всякого преувеличения одним из главных действующих лиц в «Песнярах». В свои лучшие годы это был уникальный исполнитель. Без него ансамбль был бы совершенно другим и не достиг бы своего уровня.

Песня «Александрына», которую исполнил Борткевич, стала козырной картой, которую он вытащил из колоды при помощи Володи Мулявина. Это был первый шедевр в композиторской биографии. Тогда сложилось всё: работа композитора, аранжировщика, певца. Песня попала в свое время. Тогда это была бомба. Она и сейчас пользуется успехом. У некоторых певцов были две песни в биографии, а у Борткевича их море: «Алеся», «Березовый сок» и многие другие. И все они соревновались между собой.

Уже после ухода Борткевича из ансамбля был период, когда Володя хватался за голову. Тогда уже были Кашепаров, Дайнеко, но многие писали песни в расчете на индивидуальность Борткевича. Причем это был не первый год после его ухода из ансамбля, а позже.

Заслуга Володи в том, что он нашел этого человека. А мне и всем другим солистам «Песняров» повезло, что мы работали с ним. Он пользовался вниманием публики до последнего момента. Дай Бог, чтобы обо мне сказали хотя бы часть того, что говорят о Леониде.

«У него не было вокального образования, но всегда пел чисто. Как будто камертон, ни одной ноты мимо»

Музыковед Ольга Брилон известна как автор книги «Белорусская эстрада. Ностальгический дивертисмент» (издание выйдет в этом году), а также «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…», которые написаны вместе с Мариной Мулявиной, дочерью «песняра». Про Борткевича она говорит и как авторитетный специалист, и как человек, который лично знаком со многими представителями «старой» белорусской эстрады.

— Когда умирают такие люди, говорят, что уходит эпоха. Звучит банально, но это действительно так. Из самого первого состава «Песняров» остались только двое — Владислав Мисевич и Леонид Тышко. Но практически сразу после них в коллективе появился и Леонид Борткевич. Мулявин взял его в 1970-м, сразу после всесоюзного конкурса, на котором ансамбль стал победителем. Владимир Георгиевич понимал, что «Песнярам» нужны вокалисты, а один он как солист не потянет (тогда еще никто не пел, кроме Мулявина).

Борткевич пришел в коллектив и буквально через пару дней спел «Александрыну» — культовую композицию, которую исполняли, крутили, переписывали и перепевали в самых разных уголках Советского Союза. А ведь он спел еще и такие великие песни, как «Вероника», «Алеся», «Мой родны кут», «Березовый сок» и «Белоруссия», был исполнителем ведущих партий в таких крупных проектах «Песняров», как «Гусляр» и «Песня о доле». Борткевич был фронтменом «Песняров», их лицом (вместе с Мулявиным). Если говорить по-женски, это был самый главный красавчик ансамбля. У него всегда была масса поклонниц.

Вся красота, нежность, лирика «Песняров», за что их любили и любят, связана с голосом Леонида Борткевича. Сам Мулявин в интервью 1994 года называл Борткевича одним из самых ярких исполнителей ансамбля. Тогда он сказал, что Леша (все в коллективе называли его так, не Леонидом) — это знаменитый оперный певец Лемешев, только на эстраде.

Имя Борткевича будет всегда ассоциироваться с самыми яркими страницами в истории ансамбля, с его «золотым веком», с выступлением в Каннах и гастролями в США, когда газета The Washington Post вышла с заголовком «Русское вторжение на западном рок-фронте». В самых ярких песнях ансамбля всегда звучал его голос.

В чем еще феномен этого певца? У него не было вокального образования, но всегда пел чисто. Как будто камертон, ни одной ноты мимо, даже намека на фальшивую интонацию. Как Мулявин нашел такой голос? Фантастика какая-то. Эту чистоту, эту лиричность (Борткевич был несравненным в лирических партиях) он пронес через всю историю коллектива.

В памяти народной его голос остался навсегда.

«У наших ансамблей была конкуренция, но мы не были конкурентами»

В 1998 году Валерий Скорожонок по приглашению Владимира Мулявина стал вокалистом ансамбля «Песняры», затем был директором этого коллектива, позже — опять вокалистом.

— Сегодня меня просто ошарашили новостью, что его не стало. Я познакомился с Леней в 1999 году. Тогда он приехал из Америки, чтобы усилить наш новый состав, который набрал Владимир Георгиевич Мулявин. Из США он приехал на время. Но когда увидел, что публика его не забыла и до сих пор любит, решил туда не возвращаться, окончательно вернулся в Беларусь и снова стал работать в «Песнярах». Это дорогого стоит.

В 2003-м, после смерти Мулявина, Борткевич ушел из ансамбля и создал свой коллектив. Спрашиваем Сторожонка, стали ли они конкурентами.

— Лене хотелось создать свой ансамбль, но я его за это не осуждаю и разбираться в этом я не хочу. У нас [у наших ансамблей] была конкуренция, но мы не были конкурентами. Все равно встречались на фестивалях, общались, переодевались в одной гримерке и всегда были в хороших отношениях.

По словам Валерия, причиной смерти Борткевича был сахарный диабет.

— Ему надо было обращать большее внимание на здоровье, он бы еще пожил и радовал бы нас на сцене. Это был очень жизнерадостный человек. Я нахожусь в 200 км от Минска, но собираюсь приехать и проводить его в последний путь.

«У нас были планы, но теперь все оборвалось»

Вадим Косенко пришел в «Песняры» в 1998-м. После смерти Мулявина работал в «Песнярах под руководством Леонида Борткевича», затем в «Песнярах под руководством Игоря Свечкина», затем — снова у Борткевича.

— Леонида Леонидовича я знал с 1989 года. Затем он на десять лет уехал в США, после чего мы вместе работали в «Песнярах» под руководством Владимира Мулявина. После его смерти продолжили работать с Леонидом Леонидовичем. Это был замечательный, по-настоящему заслуженный артист, голос которого знало несколько поколений. Самые известные песни, благодаря которым «Песняры» стали известными, — «Березовый сок», «Александрына» и другие — исполнял именно Борткевич, это был его голос.

Недавно мы ездили с коллективом на гастроли в Москву и Санкт-Петербург. Несмотря на ковид, люди принимали нас с большим удовольствием, соскучились. У нас были планы, но теперь все оборвалось.

Спрашиваем, каким руководителем был Борткевич: либералом или в хорошем смысле слова диктатором.

— Не либералом и не диктатором. Просто он корректировал некоторые вещи, верстал программы, подбирал песни. Музыканты у нас прекрасные, особых указаний у него не было.

Вадим Косенко подтвердил слова Валерия Скорожонка, что причиной смерти стал диабет.

— Ансамбль, созданный Леонидом Борткевичем, будет работать дальше.

Дата и место прощания с «песняром» будут известны позже.

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