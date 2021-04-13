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CNN: Байден планирует вывести войска из Афганистана к 11 сентября

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  • 13.04.2021, 20:53
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CNN: Байден планирует вывести войска из Афганистана к 11 сентября
иллюстрационное фото

Символическая дата может положить конец самой длительной войне в истории США.

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время объявить о выводе американского контингента из Афганистана к годовщине терактов 11 сентября

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнали американские СМИ от источников, знакомых с планами президента. Первыми об этом сообщили Washington Post, информацию обнародовали также CNN.

Это несколько дольше, чем до 1 мая, как сначала планировала администрация Дональда Трампа.

Сообщается, что Байден длительное время взвешивал это решение и консультировался с советниками.

В настоящее время в Афганистане находятся около 2500 военнослужащих. Это наименьшее количеством за почти 20 лет.

В то же время, пока не ясно, коснется это ли решение немедленно нескольких сотен спецназовцев, которые задействованы в других контртеррористических миссиях и официально не считаются частью контингента.

Символическая дата, выбранная Джо Байденом - 20-я годовщина терактов 11 сентября - может положить конец самой длительной войне в истории США.

В прошлом месяце президент дал понять, что не готов вывести войска до 1 мая, но и не считает, что американские войска останутся в Афганистане до следующего года.

"Мы останемся ненадолго - мы уйдем. Вопрос стоит только о том, когда именно. Соблюсти срок 1 мая будет трудно только по тактическим причинам", - сказал он.

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