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Российские студенты освистали пропагандистку Марию Бутину

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  • 14.04.2021, 10:41
  • 16,576
Российские студенты освистали пропагандистку Марию Бутину
Мария Бутина
Фото: Фотоклуб НГУ / ВКонтакте

Инцидент произошел во время встречи в Новосибирском университете.

Российская пропагандистка Мария Бутина столкнулась с «полным непониманием» и «бестактностью» со стороны студентов во время встречи в НГУ, сообщает «Сибирь. МБХ медиа» со ссылкой на участников встречи.

По словам издания, многие пришедшие на встречу вели себя грубо — перебивали, кричали, кто-то выкрикивал: «Мы вам не рады». Все места в аудитории были заняты, при этом вопросов о пребывании Бутиной в Америке задавали мало.

«Спрашивали про то, зачем она вообще пришла. Какова ее цель и мотивации? Чем там [в США] лучше или хуже, чем тут? Почему ей давали вязать, а Навальному не дают даже таблетки? Думает ли она, что это нормально, что в тюрьмах в России лучше, чем в жизни обычной?», — цитирует издание одну из студенток.

Встреча прошла в ЦВВУ НГУ во вторник. Ее анонсировали днем ранее, ограничив возможность комментировать публикацию. Журналистам «Сибирь. МБХ медиа» отказали в возможности попасть на встречу, так она организована только для студентов.

Фото: Фотоклуб НГУ / ВКонтакте
Фото: Фотоклуб НГУ / ВКонтакте
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