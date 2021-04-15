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Ученые разгадали тайну, как огромные динозавры с длинной шеей могли летать

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  • 15.04.2021, 8:55
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Ученые разгадали тайну, как огромные динозавры с длинной шеей могли летать

К интересным выводам пришли исследователи из Портсмутского университета.

Огромные динозавры с длинными шеями могли летать с крупной добычей в зубах благодаря особенному строению позвонков.

К такому выводу пришли исследователи из Портсмутского университета, которые использовали компьютерную томографию для изучения окаменелостей, пишет Daily Mail.

Они изучили останки птерозавра Alanga saharica, выкопанного в Марокко в 2010 году, который умер 95 миллионов лет назад.

Им удалось обнаружить, что позвонки на шее птерозавров были расположены как спицы велосипедного колеса. Ученые отмечают, что ничего подобного у других животных никогда не встречалось.

"Они расположены радиально, как спицы велосипедного колеса, - по спирали по длине позвонка. Они даже перекрещиваются, как спицы велосипедного колеса. Эволюция превратила этих существ в потрясающе эффективных летчиков", - говорят авторы исследования.

Отметим, что птерозавры жили на нашей планете примерно от 66 до 225 миллионов лет назад. В высоту эти динозавры были выше современного жирафа.

Такое открытие пролило свет на то, как эти огромные звери могли ловить и переносить тяжелую добычу, не ломая себе шеи.

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