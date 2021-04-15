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Студенты БГЭУ и БГТУ объединились: Наша сила — в нас самих!

  • 15.04.2021, 11:46
Студенты БГЭУ и БГТУ объединились: Наша сила — в нас самих!

Учащиеся минских вузов заявили, что хотят перемен.

Студенты Белорусского государственного экономического и Белорусского государственного технического университетов объединились, чтобы напомнить каждому о нашей с вами силе, пишет Telegram-канал «Баста!»

«Мы устали бояться. Мы устали выживать

Мы хотим жить. Мы хотим развиваться и развивать. Мы хотим перемен!

Наша сила — в нас самих! В нашей солидарности и поддержке, в нашей отваге и готовности бороться за справедливость, несмотря ни на что!

Не сдавайтесь и делайте все, что в ваших силах, потому что каждый шаг — важен.

Здесь переменами станем мы», — заявили студенты.

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