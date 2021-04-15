Студенты БГЭУ и БГТУ объединились: Наша сила — в нас самих!
- 15.04.2021, 11:46
Учащиеся минских вузов заявили, что хотят перемен.
Студенты Белорусского государственного экономического и Белорусского государственного технического университетов объединились, чтобы напомнить каждому о нашей с вами силе, пишет Telegram-канал «Баста!»
«Мы устали бояться. Мы устали выживать
Мы хотим жить. Мы хотим развиваться и развивать. Мы хотим перемен!
Наша сила — в нас самих! В нашей солидарности и поддержке, в нашей отваге и готовности бороться за справедливость, несмотря ни на что!
Не сдавайтесь и делайте все, что в ваших силах, потому что каждый шаг — важен.
Здесь переменами станем мы», — заявили студенты.