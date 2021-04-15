Белоруска заняла второе место на премии World Press Photo 15.04.2021, 16:21

На фото запечатлена жена Павла Северинца.

Фотограф издания «Наша Ніва» Надежда Бужан заняла второе место в номинации spot news самого престижного конкурса фотографии в мире — World Press Photo, сообщает nn.by.

В финал попал снимок Надежды, на котором Ольга Северинец с цветами ждет мужа под Окрестина.

Фото: Надежда Бужан / «Наша Ніва»

Этот снимок был сделан 22 июля 2020 года. Утром того дня маме Павла сообщили, что сына выпустят. Когда жена Ольга Северинец позвонила на Окрестина, ей сказали то же самое.

Павел был задержан 7 июня после пикета на Комаровке. Его арестовали на 15 суток за участие в акции, еще 15 — за призывы к ней.

Уверенности в том, что политик окажется на свободе, не было. Но десятки человек приехали его встречать на Окрестина. Среди них актер Павел Харланчук с женой, поэт Владимир Некляев.

«Было холодно. Помню, что очень замерзла и устала, трудно было даже разговаривать. Светлый день, но надежда, что мы увидим Павла, так и не сбылась. Нас утром обнадежили, а потом, продержав более трех часов, сказали, что его никто освобождать не собирается. Издевательство. Бессилие. Злость», — вспоминает Ольга тот день.

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