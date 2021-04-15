Депутат Польского Сейма Павел Коваль: Россия хочет увидеть, как на самом деле отреагирует Байден 2 15.04.2021, 22:19

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Что стоит за эскалацией напряженности вокруг Донбасса?

Своими мыслями в эфире Белорусского «Радыё Рацыя» поделился депутат Сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Польши Павел Коваль:

- Непонятно, в чем точная причина. Возможно, речь идет о проверке реальной реакции администрации Байдена. Возможно, Россия хочет увидеть, как на самом деле отреагирует Байден. Не только то, что он скажет, но и то, как он будет вести себя в отношениях с Украиной, Россией и Западом. Возможно, это торг по поводу «Северного потока-2», мы должны помнить, что позиция Байдена такая же, как и во времена Трампа.

Возможно, Путин намеренно стягивает войска к Украине только для того, чтобы использовать их позже в переговорах по «Северному потоку», считает поляк.

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