В Минске начинается процесс над рэпером Тимой Белорусских 1 16.04.2021, 10:51

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Его грозит до пяти лет тюрьмы.

В 2018 году хиты «Мокрые кроссы» и «Незабудка» звучали чуть ли не из каждого утюга. Их исполнителя, Тиму Белорусских, приглашал на свое шоу Иван Ургант, интервью с ним делала блогер-миллионник Татьяна Мингалимова, пишет tut.by.

В январе 2021-го появились другие новости: в Следственном комитете рассказали, что музыканта с наркотиками задержали в одном из игровых клубов. В пятницу, 16 апреля, внимание тысяч его фанатов приковано к суду Московского района Минска. Тиму Белорусских судят по ч.1 ст. 328 УК РБ. Наказание по этой статье — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Тима Белорусских, он же Тимофей Морозов, до суда находился под залогом. Процесс по его делу должен начаться в 10.30. К зданию суда артист приехал к 10.00. С ним его защитник, известный адвокат Мария Колесова-Гудилина. От комментариев прессе он отказался. Его адвокат сказала, что «у нас прекрасное настроение».

Сегодня начинается суд по делу Тимы Белорусских.



Он уже приехал в суд, но отказался от комментариев журналистам.



До суда музыкант находился под залогом. pic.twitter.com/w4GG8DZ262 — TUT.BY (@tutby) April 16, 2021

По пути в суд он также записал видео для своих поклонников. В нем он поблагодарил всех за поддержку.

— Все будет классно, буду держать вас в курсе по возможности, вечером скину пост, где попытаюсь все вам рассказать, объяснить со своей колокольни.

В 10.06 приехала группа поддержи артиста. Общаться с журналистами они тоже отказались.

Люди, которые приехали в суд, не сразу понимают, что происходит.

— Наверное, судят какую-то знаменитость, — замечая толпу журналистов, растерянно говорит женщина, на выходе из суда.

Все, кто пришел на процесс над Тимой Белорусских, заходят в здание по одному. На входе у них, как и положено в суде, проверяют документы, но, так как людей много, у входа выстроилась очередь. Из журналистов пропустили только госСМИ и «Комсомольскую правду». Остальные, как и небольшая часть группы поддержки, стоят на улице.

— Все, кто пришел на суд Тимы Белорусских, отойдите с сторонку, — обращается к толпе милиционер, который дежурит у входа.

В 10.23 сотрудник суда вышла к ожидающим: «Все места в зале по делу Морозова заняты». Это значит, больше никого не пропустят, в том числе и журналистов.

Дело Тимы Белорусских

Напомним, 22-летнего Тиму Белорусских задержали ночью 6 января в игровом клубе в Минске. При личном обыске у него нашли гашиш массой 0,4 г. Кроме этого, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое согласно заключению экспертизы является амфетамином.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК. Его отпустили под залог.

Уголовное дело в отношении певца и его 25-летнего знакомого прокуратура направила в суд 25 марта. Согласно материалам дела, парни в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное обнаружили милиционеры.

Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме.

По ст. 328 ч. 1 за незаконное без цели сбыта хранение наркотических средств ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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