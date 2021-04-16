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Правозащитник Яворский призвал Киев реагировать на действия белорусских властей

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  • 16.04.2021, 13:54
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Правозащитник Яворский призвал Киев реагировать на действия белорусских властей

Режим депортировал его из страны.

Украина должна реагировать на действия белорусских властей, заявил украинский правозащитник Владимир Яворский, муж пробывшей 10 дней в заключении белорусской правозащитницы Татьяны Гацуры-Яворской, пишет сайт naviny.by. Он рассказал, как проходили обыск в их квартире и его допрос в правоохранительных органах.

По словам Яворского, повторный с момента задержания супруги обыск в их квартире прошел 12 апреля. «После трехчасового обыска, когда всю комнату перебрали по частям, мне сказали, что я должен проехать с ними. Изъяли старые документы, отработавшие свое телефоны и т.п., — рассказал правозащитник. — Они искали то, чего на самом деле у нас не было, поэтому найти это было невозможно».

Допрос, отметил Яворский, длился несколько часов, был «мягко говоря, неприятным и сопровождался психологическим и физическим насилием». Сотрудники интересовались его деятельностью и деятельностью его супруги. О праве не свидетельствовать против себя и своих родственников «никто не вспоминал и слышать не хотел», адвоката также не допустили.

В конце допроса Яворского уведомили, что у него есть 48 часов, чтобы покинуть страну, в противном случае его «угрожали задержать по уголовному делу, а детей определить в специальные учреждения». «Также меня предупредили, что мне запрещен въезд в страну в течение 10 лет. Никаких документов об этом, конечно, представлено не было, но звучало вполне убедительно», — отметил правозащитник.

По его словам, 14 апреля он улетел с сыном во Львов, трое старших детей по разным причинам остались в Минске. «До этого времени за мной постоянно следили», — добавил Яворский.

«Я считаю, что Украина, конечно, должна реагировать на подобные действия. Это не просто мое личное дело. Это не только вопрос о массовых преследованиях правозащитников в Беларуси за вполне обыденную правозащитную работу», — заявил он.

Яворский подчеркнул, что его «удивляет, когда Украина обижается на то, что другие страны лишь «озабочены» проблемами нашей страны», в то время как «у себя под носом практически никак не реагирует на ситуацию в Беларуси, где уже около 350 политических заключенных и их численность растет с каждым днем». «При этом я на себе прочувствовал все антиукраинские настроения и элементы российской пропаганды по отношению к украинцам», — заявил он.

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