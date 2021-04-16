«Нужно ли платить налог за легковой автомобиль 1989 года выпуска?» 2 16.04.2021, 20:10

2,324

иллюстрационное Фото

Налоговая ответила на вопросы белорусских водителей.

Вопросы от водителей, касающиеся уплаты транспортного налога, поступили в редакцию «Вечернего Бобруйска» на прошлой неделе. На них ответил начальник отдела информационно-разъяснительной работы ИМНС по Бобруйску Нелли Артемчик.

- Нужно ли мне платить налог за легковой автомобиль «ВАЗ» 1989 года выпуска? (Игорь).

– Транспортные средства, выпущенные до 1991 года (или сведения о годе выпуска которых отсутствуют), освобождены от уплаты транспортного налога. Соответственно, за автомобиль 1989 года выпуска налог вам платить не нужно.

- В ГАИ УВД за мной зарегистрирован автомобиль 2015 года выпуска. Но три года назад я передал его по доверенности знакомому без переоформления документов на него в ГАИ. Буду ли я платить транспортный налог? (Михаил).

– Объектом налогообложения являются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами в ГАИ. Следовательно, в вашей ситуации плательщиком транспортного налога будете являться вы, так как автомобиль зарегистрирован в ГАИ за вами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».