«Нужно ли платить налог за легковой автомобиль 1989 года выпуска?»2
- 16.04.2021, 20:10
- 2,324
Налоговая ответила на вопросы белорусских водителей.
Вопросы от водителей, касающиеся уплаты транспортного налога, поступили в редакцию «Вечернего Бобруйска» на прошлой неделе. На них ответил начальник отдела информационно-разъяснительной работы ИМНС по Бобруйску Нелли Артемчик.
- Нужно ли мне платить налог за легковой автомобиль «ВАЗ» 1989 года выпуска? (Игорь).
– Транспортные средства, выпущенные до 1991 года (или сведения о годе выпуска которых отсутствуют), освобождены от уплаты транспортного налога. Соответственно, за автомобиль 1989 года выпуска налог вам платить не нужно.
- В ГАИ УВД за мной зарегистрирован автомобиль 2015 года выпуска. Но три года назад я передал его по доверенности знакомому без переоформления документов на него в ГАИ. Буду ли я платить транспортный налог? (Михаил).
– Объектом налогообложения являются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами в ГАИ. Следовательно, в вашей ситуации плательщиком транспортного налога будете являться вы, так как автомобиль зарегистрирован в ГАИ за вами.