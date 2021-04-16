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Опубликованы декларации госчиновников РФ: Сколько «заработали» Путин и Мишустин?

  • 16.04.2021, 21:10
Опубликованы декларации госчиновников РФ: Сколько «заработали» Путин и Мишустин?
фото: Максим Стулов / Ведомости

Согласно документам, у Путина три автомобиля (два ГАЗ М21 и «Нива») и автомобильный прицеп «Скиф».

Президент России Путин и премьер-министр Михаил Мишустин опубликовали декларации о своих доходах за 2020 год. В год пандемии Мишустин, согласно документам, заработал 19,8 млн российских рублей (260 тысяч долларов), а Путин - почти 10 млн российских рублей (130 тысяч долларов), передает ВВС.

Высокопоставленные госслужащие в России обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля. После проверки деклараций эти сведения должны быть обнародованы в течение 14 дней.

В 2020 году по указу Путина сроки отчета были перенесены на август из-за пандемии коронавируса.

Сколько заработал Путин?

Владимир Путин в 2020 году заработал 9,99 млн рублей - это немногим больше, чем в 2019 году. В позапрошлом году Путин заработал чуть более 9,7 млн рублей (133 тыс. долларов). Тогда доходы президента немного выросли по сравнению с 2018 годом, когда он заработал чуть более 8,6 млн рублей.

Путин в этом году по-прежнему задекларировал квартиры площадью 77 и 153,7 кв. метров, гараж площадью 18 кв. метров, а также гаражное место. У Путина три автомобиля (два ГАЗ М21 и "Нива") и автомобильный прицеп "Скиф".

В январе 2021 года вышел фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина", рассказывающий о комплексе на черноморском побережье недалеко от Геленджика, принадлежащем, как утверждает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан минюстом России организацией, выполняющей функции иностранного агента), Путину и финансируемом людьми из его окружения.

По данным ФБК, помимо роскошного здания, на закрытой территории площадью 68 га расположены крытый каток, церковь, оранжерея на 2,5 тысячи квадратных метров, 80-метровый мост и амфитеатр, а для выхода к морю прорыт специальный туннель, в конце которого есть дегустационная комната - как и полагается, с видом на море.

В самом "дворце", как утверждалось в фильме ФБК, есть несколько саун и хамамов, бассейн, парикмахерская, "комната для грязи", аквадискотека, зимний сад и музыкальная гостиная, а среди предметов мебели - диван за 3 млн и кофейный столик за 4,3 млн рублей.

Фильм активно смотрели в сети, и Путину пришлось реагировать: он заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании ФБК, не принадлежит и никогда не принадлежал ему или его семье. Сам фильм президент назвал компиляцией и монтажом.

Официально здание и участок, где расположен "дворец", принадлежит ООО "Комплекс", которым в свою очередь владеет АО "Бином". Информация о его владельцах не опубликована.

Последние открытые данные о собственнике этого юрлица - за 2015 год. По данным СПАРК, им тогда был Александр Пономаренко, совладелец и председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево". В 2011 году он говорил, что купил здание у Николая Шамалова, совладельца банка "Россия", которого считают приближенным Владимира Путина.

После выхода фильма ФБК еще один друг Владимира Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил в интервью Mash, что несколько лет назад купил комплекс для развития отельного бизнеса.

Тем не менее о комплексе было известно с 2010 года, когда предприниматель Сергей Колесников написал письмо Дмитрию Медведеву, который тогда занимал пост президента России. Колесников в нем рассказал о строительстве дворца в интересах Владимира Путина. Публично Путин ни разу не подтверждал, что комплекс как-то связан с ним.

Сколько заработал премьер Мишустин?

В 2020 году Мишустин заработал 19,8 млн рублей, а его жена - почти 63,9 млн рублей. В позапрошлом, 2019 году доходы премьер-министра России составляли 18 млн рублей (247 тыс. долларов), а его супруги - почти 55 млн рублей (755 тысяч долларов).

Доходы Мишустина в 2019-м были примерно на уровне 2018 года, когда он был еще главной ФНС. Тогда он заработал почти 19 млн рублей, а из недвижимости за Мишустиным числилась только квартира площадью 141,6 кв. м.

За 2019 год помимо той квартиры Мишустин задекларировал земельный участок и жилой дом площадью 861,2 кв. м, который находится у него в пользовании. Этот участок есть и в декларации за 2020 год.

Ранее издание "Проект" и ФБК рассказывали, что несовершеннолетним детям Мишустина принадлежит дом такой же площади в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе. До 2017 года Мишустин указывал этот дом в своих декларациях как собственность детей. После того как один из сыновей стал совершеннолетним, дом и участок под ним из декларации исчезли.

"Проект" и ФБК предполагали, что дом остался в собственности выросшего сына, о доходах и собственности которого Мишустин больше не должен сообщать. Но сейчас, как сообщили "Проект" и ФБК, этой недвижимостью официально владеет Российская Федерация.

Сестра Мишустина владеет недвижимостью на 1 млрд рублей. В Росреестре это скрыто

Би-би-си ранее выяснила, что родная сестра Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью на 1 млрд рублей, в том числе квартирой в Хамовниках и резиденцией в Истринском районе по соседству с певцом Стасом Михайловым. При этом единственный известный бизнес родственницы нового премьера - закрывшийся убыточный ресторан в Москве.

Сам премьер информацию о доходах своей семьи не комментировал, однако в феврале управляющий партнер инвесткомпании UFG (Мишустин работал там в 2008-2010 гг.) Полина Герасименко в письме РБК пояснила, что его доход в UFG формировался не только из зарплаты, но и из бонусов от удачных сделок.

Как писал "Коммерсант", после перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин передал свои активы жене, которая начала получать по ним дивиденды, а впоследствии выгодно продала.

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