Россияне «слили» Хафтара и готовят в расход «друга Сашу» 17.04.2021, 11:13

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Кремль без лишних сантиментов провожает в небытие тех, кто клялся ему в верности.

Еще буквально вчера российский министр Шойгу по-брежневски взасос целовался с ливийским фельдмаршалом-ренегатом Халифой Хафтаром, обещая ему с помощью «Панцирей» обеспечить триумф в Триполи над «турецкими собаками» и их муртазаками, а уже сегодня тувинский перевертыш заливает о дружбе заклятому врагу Хафтара, новому премьеру Ливии Абдель Хамиду ад-Дбейбе, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Ничуть не краснея, тувинец говорит о помощи дружественной России в преодолении многолетнего кризиса, который возник из-за внешнего вмешательства. Оказывается, все эти годы Москва прилагала «серьезные усилия для его политического урегулирования и прекращения боевых действий, что было успешно реализовано в рамках инициативы Путина».

Исследователи феномена российского фейкотворчества получают в распоряжение новые факты, как РФ одной рукой снабжает оружием ливийских боевиков, а в другой, оказывается, держит оливковую ветвь… Универсальный шаблон для всех конфликтов, куда сунули свой нос кремлевцы.

Ситуация выглядит особенно гротескно на фоне того, что Абдель Хамид ад-Дбейба, бизнесмен, возглавивший в марте 2021 года ранее ненавистное путинцам Правительство национального единства, является ставленником Эрдогана, о чем неоднократно упоминалось во многих турецких и арабских источниках. Собственно перед приездом в Москву, 13 апреля Дбейба вместе с 14 министрами посетил Анкару, где провел достаточно плодотворные переговоры. В рамках ускоренного возвращения турецкого частного сектора в Ливию, турецким компаниям обещаны подряды по более, чем 400 проектам в стране, нуждающейся в послевоенном восстановлении.

Также Эрдоган подчеркнул о своей ключевой роли в предотвращении новой волны массовых убийств на ливийской земле, заявив: «Те, кто встал на сторону переворота и путчистов в Ливии вместо того, чтобы быть на стороне права, справедливости и легитимности, стали соучастниками массовых убийств».

Кого же турецкий президент рассматривает в качестве инициаторов кровопролития? Ответ мы можем найти в его многочисленных заявлениях за 2020 год. К примеру, в феврале прошлого года Эрдоган сказал: пока Анкара продолжает оказывать поддержку международно признанному правительству, Россия управляет конфликтом в Ливии «на самом высоком уровне». Речь идет о Группе Вагнера, а ею верховодят друзья путчиста Хафтара, такие как министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Эрдоган напомнил Дбейбе: если бы не успешное применение ударных БПЛА Bayraktar TB2, то российский агент Хафтар уже бы устроил кровавую баню на улицах Триполи. А так, друг Шойгу, с которым он лично встречался 5 раз, стал отработанным материалом, которому заботливые россияне предлагают три альтернативы. Во-первых, уйти на пенсию под предлогом болезни и исчезнуть; во-вторых, готовиться к выезду на трибунал МУС за военные преступления в рамках примирения россиян с турками и ПНЕ. Если первые два варианта не устроят – получить пулю, как его близкий соратник, глава спецназа ас-Саика ЛНА Махмуд Аль-Верфалли, чей джип 24 марта расстреляли в Бенгази.

Вот так путинисты без лишних сантиментов провожают в небытие тех, кому клялись верности.

Пока где-то в Тобруке плачет Хафтар, в Дамаске в таком же подвешенном состоянии находиться Асад и его клан. Асадиты ждут кинжала в спину от россиян, особенно на фоне подозрительных заигрываний Кремля, то с «Хезболлой», то вот теперь с ливанским премьером Харири, прибывшим на переговоры в Москву. Иранцы видят ненадежность россиян, и готовят им серьезные инструменты сдерживания. Да, что там Ливия и Сирия — самое время задуматься ммм-щикам в «ДНР» и перебежчикам «ЛНР». Ими хозяева, как и Хафтаром попользуют до поры до времени, а потом кого в расход, как «друга Сашу», кого назад в родной Магадан. Рядовое событие в бесконечно кровавой российской игре.

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