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Врач-педиатр из Кобрина: Молчать и идти против совести для меня неприемлемо

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  • 17.04.2021, 18:45
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Врач-педиатр из Кобрина: Молчать и идти против совести для меня неприемлемо

История Юлии Рафалович, которая дала отпор лукашенковской системе.

В конце марта врач-педиатр Кобринской ЦРБ Юлия Рафалович получила семь суток ареста «за распространение бело-красно-белых лент и листовок». После освобождения Юлия Владимировна узнала, что из больницы, где она отработала 16 лет, ее увольняют за «нарушение трудовой дисциплины», пишет tut.by.

Юлия Владимировна на работу в Кобринскую ЦРБ устроилась еще в 1996 году. За вычетом декрета, непрерывный стаж работы составляет 16 лет. Коллеги характеризуют врача как «грамотного специалиста». До недавнего времени претензий к ней не было ни у работодателя, ни у милиции.

Все изменилось 10 августа, когда на улице в Кобрине задержали ее сына.

— Тогда даже ничего не было в городе. Его задержали «превентивно». Мы пытались оспаривать, обращались в Следственный комитет, действия сотрудников признали законными. (…) Сыну дали 15 суток, но весь срок он не отбыл, когда всех отпускали [16 августа] и его выпустили, — рассказала Юлия Владимировна.

В тот момент, рассказала врач, она поняла, что не может молчать:

— Я законопослушный человек. Но у меня еще есть понятие совести. Идти против своей совести я не могу. Видеть обман, насилие, жестокость и молчать — это для меня неприемлемо. Даже если бы не пострадал мой сын, то я бы не смогла, наверное, равнодушно смотреть на то, что стало происходить.

«Мне объяснили, что дни задержания и ареста считаются прогулами»

С тех пор и саму Юлию Владимировну уже три раза привлекали к ответственности по «народной статье». Дважды она получала штрафы за участие в массовых мероприятиях, один раз — сутки.

Последний раз врача задержали поздно вечером 24 марта. В тот день она со знакомыми гуляла в парке. Юлию Владимировну с тремя другими задержанными отправили в ИВС.

26 марта женщин привезли в суд. Их обвинили в «распространении бело-красно-белых лент и листовок», писала газета «Наш час». Задержанные в суде пояснили, что хотели украсить парк ко Дню Воли.

Судья назначил Юлии Рафалович 7 суток ареста. Еще троим задержанным назначили штрафы в 10 базовых.

После освобождения Юлия Владимировна вышла на работу — а 12 апреля узнала, что с ней расторгают трудовые отношения. 16 апреля у нее был последний рабочий день.

— Я работаю по талонной системе — и мне талоны не выдали на пятницу. Их отменили. Я позвонила — говорят, со мной разрывают трудовые отношения: мол, дни задержания и ареста считаются прогулами, — рассказала Юлия Владимировна.

Врач с таким решением не согласна и намерена его обжаловать.

«Обидно, что не смогу помочь своим маленьким пациентам»

На участке Юлии Владимировны около 1000 детей. Плюс к этому врач берет дежурства в стационаре.

— Родители моих пациентов, конечно, в шоке. Очень за меня переживают, пытаются узнать, чем они могут помочь. Я им объяснила, что они уже мне помогли, когда морально меня поддержали, — рассказала доктор, добавив, что очень переживает из-за случившегося. — Есть чувство разочарования, что ко мне так отнеслись. Очень обидно, что не смогу помочь своим маленьким пациентам.

Жители Кобрина составили электронную петицию в поддержку Юлии Владимировны. Ее подписали более 500 человек. А еще в администрацию Кобринской ЦРБ отправили письмо, в котором люди просили не увольнять специалиста.

В ответе за подписью главврача Николая Брашко сообщается, что «решение о продолжении трудовых отношений с врачом-педиатром Юлией Рафалович будет принято в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства».

В беседе с журналистами Y причины увольнения Юлии Владимировны Николай Леонидович прокомментировал кратко:

— Мне нужен специалист, который будет исполнять трудовую дисциплину: приходить и уходить на работу и с работы вовремя, приходить согласно графику на работу и принимать пациентов, а не срывать прием детей.

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