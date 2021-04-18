Назван один из самых важных факторов, определяющих исход при COVID-19 18.04.2021, 9:40

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Медики из Калифорнии провели анализ более 48 тысяч историй болезни.

Постоянное соблюдение рекомендаций по физической активности было тесно связано со снижением риска тяжелых исходов COVID-19 среди заболевших.

Американские ученые из Медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане (штат Калифорния) сравнили данные более 48 тыс. заболевших коронавирусом и установили, что риск летального исхода вследствие коронавируса увеличивает в три раза низкая физическая активность.

«Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией», — говорится в статье журнала British Journal of Sports Medicine.

Более того, малоподвижный образ жизни в несколько раз повышал показания COVID-инфицированного к госпитализации.

Также, из всех пациентов 9% попали в больницу, еще меньшее количество пациентов умерли. Такие показатели, по мнению медиков, возникли из-за отсутствия спортивных нагрузок. Этот же фактор на 70% повышает риск тяжелой формы COVID-19.

«Постоянное соблюдение рекомендаций по физической активности было тесно связано со снижением риска тяжелых исходов COVID-19 среди инфицированных взрослых. Мы рекомендуем органам общественного здравоохранения уделять первоочередное внимание усилиям по пропаганде физической активности и включать их в повседневную медицинскую помощь», — заявили специалисты.

Ранее НВ сообщал, что британские ученые изучили показатели неврологических и психиатрических диагнозов у пациентов в течение шести месяцев после заражения COVID-19.

Эксперты оценили частоту 14 неврологических и психиатрических расстройств спустя 6 месяцев после заражения COVID-19.

Ведущий автор из Оксфордского университета Пол Харрисон заявил, что индивидуальный риск неврологических и психиатрических проявлений из-за COVID-19 невелик, но общий эффект для населения в рамках планеты может оказаться «существенным».