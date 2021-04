Пятая колонна Путина 3 Юрий Кирпичев

Россия враг – цивилизованного мира, а ее пятая колонна и впрямь многочисленна.

God bless America - не забываю повторять эти слова с юности, а особенно последние 15 лет, переехав сюда, - боже, храни эту страну! Не зря давал ей клятву на верность. Но и неньку не забываю, почему и пишу данный текст.

Информационная война в наше время означает одно: противодействие России. Усилия Китая на этом фронте обречены на провал ввиду колоссальной разницы культур - вспомните, как мы смеялись над журналом “Корея” в СССР. Студентами мы его для того и выписывали. Что изменилось с тех пор? Ничего, нынешние китайские пропагандистские сайты немногим лучше, нам они тоже смешны.

Но не то Россия! Чем был возмущен Байден, человек последовательный, вводя санкции против нее в разгар концентрации русских армий у границ Украины? Многими пакостями, в том числе информационными. И он прав: мы живем в мире, где на подобное вмешательство следует жестко реагировать. Особенно если в твоей стране орудует сильная пятая колонна врага. Это отнюдь не фигура речи: Россия враг цивилизованного мира, а ее пятая колонна и впрямь многочисленна.

“Наших” в США несколько миллионов и события последних пяти лет заставили присмотреться к их двусмысленной роли на новообретенной родине. Так, например, Трамп прорвался к власти не только из-за малой популярности Хиллари Клинтон, но и благодаря беспрецедентной русской активности в соцсетях и прочих СМИ, не говоря уже о вторжении в электронные базы избирательных участков. Да и подготовка к захвату Капитолия 6 января шла в сетях же. Но для такой активности надо иметь почву. И если мятежников, захвативших Конгресс, дала кондовая белая Америка, пресловутые WASP, выродившиеся и закосневшие в патриархальности, то русскоязычные сегменты соцсетей унавожены иммигрантами из рухнувшей "Империи зла", они привезли с собой характерный советский менталитет, который при Трампе проклюнулся и расцвел пышным цветом.

Дантон в свое время отказался от эмиграции в Америку: “Родину не увезти на подошвах сапог!” Он был наивным аристократом, для которого слово честь что-то значило. Наши показали, что родину да, не увезешь, но родной грязи - сколько угодно. Что это означает? То, что на Брайтоне рулит совок.

В частности и поэтому 25 марта Марк Цукерберг (Фейсбук), Джек Дорси (Твиттер) и Сундар Пичаи (Гугл) давали объяснения комитету Сената США. Эти имена все более на слуху, а названия их компаний даже закавычивать не приходиться (просто Гугл, как Ленин или Христос), особенно после изгнания Трампа и множества его наиболее одиозных и агрессивных сторонников из этих социальных сетей. Сие изгнание стало проявлением резко возросшего значения сетей сегодня — и симптомом неладов с ними. Или с нами. Точно так и сам Трамп не причина обнажившихся язв Америки, но их симптом — как, пардон, чирей на заднице есть признак инфекции в организме…

Это не первый вынужденный визит руководителей сетевых медиагигантов на Капитолий. Еще 10 апреля 2018 г. Цукерберг 5 часов давал показания в Сенате, да и то не впервые, а в последний раз их с Дорси вызывали в столицу в ноябре прошлого года. Бывали там и Пачаи, и Безос (Амазон).

Все они апеллируют к статье 230 Закона об этике в сфере коммуникаций, согласно которой соцсети не несут ответственности за контент пользователей. Однако кое-какими инструментами они все же обладают, и эта статья позволяет им ограничивать доступ к контенту, который они считают непристойным, оскорбительным или нежелательным. Ну, а сенаторы, отвечая на вызовы времени, хотели бы возложить на компании больше ответственности за управление контентом, а также за его ранжирование.

Об этом и впрямь надо задуматься. Взять того же Цукерберга: да, он заявил во время слушаний в нижней палате Конгресса, что нападение на Капитолий было позорным моментом американской истории и что Трамп должен нести ответственность за штурм 6 января 2021 г. Да, он добавил: "Мы сделали все, что в наших силах, чтобы обеспечить честность выборов…"

Однако все ли, что в его силах, он сделал? Кто же тогда должен нести ответственность за безнаказанную деятельность в Фейсбуке многотысячных групп поддержки Трампа, созданных Россией, управляемых ею и льющих грязь на его противников? Почему лишь в октябре прошлого года, уже перед самыми президентскими выборами, они были заблокированы? Марк говорит, что нанял фирму, следящую за чистотой контента, но неужели эти профи не могли сразу сообразить, кто стоит за разнузданной кампанией дезинформации в Фейсбуке и к чему она может привести? Иногда даже возникало впечатление ангажированности сети Марка…

Я слежу за этим с конца 2012 года. Путин тогда выделил многомиллионное финансирование сразу на 3 программы для двух силовых ведомств, что насторожило: хорошо известно, насколько этот ненавистник всего демократического не любит интернет. Бороться с Сетью у него руки коротки, но использовать ее в своих целях он не прочь, и его программы были нацелены на информационную, в том числе и сетевую войну и на кибервойну (в первую очередь хакерство). Что ж, миллионы принесли плоды, уже в 2013 г. активно заработала известная фабрика троллей в Ольгино, и трудно не сложить 2 и 2 и не связать все это с подготовкой нападения на Украину. Между прочим, первый в Фейсбуке месячный бан (блокировку аккаунта) я заработал именно в 2013 г. — за интерес к деятельности на этом направлении.

Что касается США, то в прошлом году сетевые волки Пригожина, "повара Путина" (это ему принадлежит "Агентство интернет-исследований", выросшее из ольгинской фабрики троллей), вольготно чувствовали себя в Фейсбуке, ведя войну против Байдена. И вопреки уверениям Цукерберга, его администрация, банящая порой совершенно безосновательно, по доносам ботов (свой последний бан я получил в этом феврале за… снимок русского хора "Boyar"), лишь в октябре спохватилась, увидев масштаб дезинформации. И прихлопнула пятую колонну Путина.

Жаль, не всю. Характерно, что русские орудовали в США главным образом под вывеской русскоязычных евреев, поддерживающих Трампа. Почему? Во-первых, удобно, ибо они составляют значительную часть русскоязычной иммиграции. Во-вторых, противодействие им можно объявить проявлением антисемитизма. А в-третьих, Путин, Пригожин и иже с ними так проявляют специфическое чувство юмора — используя брайтонцев, столь о себе мнящих, как полезных идиотов. То-то известная Мария Захарова из МИДа с издевательским смехом сообщала о поддержке их усилий Брайтоном, нарочито утрируя говор Литл-Одессы…

Заблокированы в октябре были следующие группы: "Russian American Ashkenazi Jews" (15 000 членов), "Patriotic Jewish Republicans" (8400 штыков), "Russian Speaking Americans for Trump 2020" (16 500 сабель) и "Jews of the Silicon Valley and San Francisco, United!" (18 600 бойцов). Их защитники возмущались цензурой, но посты в группах не выдерживали фактчекинга, зато разжигали социальную и расовую рознь и ненависть. Вскоре, поняв наконец-то, чем это грозит самой сети, администрация вообще закрыла эти группы. Не удивлюсь, если за этим решением стоял сам прозорливый Цукерберг — прогнозы давали победу Байдену со счетом 11:1…

Обратите внимание на размах атак: большинство в этих группах составляли не местные простаки и расисты (этого добра у нас хватает, таких 80% нашего брата), нет, политику групп определяли и тон в них задавали русские боты. Когда по просьбам трудящихся 7 ноября "силиконовых" разблокировали, там осталось всего 2,8 тыс. вялых штыков, а сейчас и вовсе 1,2 тыс. Да и те помалкивают. Кому принадлежали остальные аккаунты? Вестимо кому! Как и в 2016-м русские бросили сюда сотни сетевых бойцов. Это много, учитывая, что самые активные имеют 5-10 и больше аккаунтов и делают тысячи постов и комментов в сутки!

Но ведь не сетью единой — дезинформационная паутина опутала почти все основные русскоязычные СМИ США! Я не раз выступал на Дэвидзон Радио, писал в главные американские еженедельники "Вечерний Нью-Йорк" и "В Новом Свете" (это дочка "Московского комсомольца"), публиковался на популярном портале Forum-Daily — все они яростно трамповские. Редактор московской дочки (года 3 назад россияне выжили предыдущего либерального редактора и заменили трампистом) даже не скрывает, что политику газеты определяет "красный" московский телефон.

Так что русский мир, о котором печется Путин, вещь весьма опасная, а русский язык волей-неволей является инструментом в борьбе России против западной культуры и цивилизации. Поэтому Байден не намерен спускать этой опасной стране ее проделки и не только разрабатывает комплекс санкций, но и обещает нанести ответные удары на киберфронте. Надеюсь, это остудит пыл русскоязычных СМИ в США — пора уже всем понять, что поддержка Трампа означает работу на Путина! А Путин — злейший враг Америки.

Тем более огорчительно, что в Украине столько сторонников Трампа.

Юрий Кирпичев, obozrevatel.com

