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Как белорусы два месяца проводят богослужения на парковке

  • 19.04.2021, 9:36
Как белорусы два месяца проводят богослужения на парковке

Прихожане «Новой жизни» избирали пастора на ближайшие пять лет.

Начиная с 17 февраля, каждое воскресенье верующие церкви в любую погоду собираются на парковке и проводят богослужения. С того момента, как «Новую Жизнь» принудительно выселили из здания, прошло два месяца, пишет «Салiдарнасць».

18 апреля церковь члены собрания пастора на ближайшие 5 лет. Единодушно им переизбрали Вячеслава Гончаренко.

Во время проповеди Вячеслав Гончаренко говорил о том, что сейчас волнует белорусов. Он отметил, что многие задаются вопросом: когда в стране закончится беззаконие и развеется эта тьма.

— Мало времени осталось для покаяния тем, которые творят зло. Бог будет судить беззаконие и восстановит свою правду. Беларусь переживет величайшее в истории возрождение! — заверил пастор.

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