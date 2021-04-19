Зачем Петрову-Боширову понадобилось взрывать склад военной амуниции в Чехии 4 Артемий Троицкий

19.04.2021, 10:49

2,682

Артемий Троицкий

Закономерный вопрос, да?

Нафига героям ГРУ заштатные сараи/ангары (по описанию моих чешских источников) в восточной Моравии?! Опять клевещут, суки, — и самым неправдоподобным образом!

Но нет. Есть одна деталь, которая объясняет ВСе. Склад использовался, в том числе, и в коммерческих целях. И именно там хранил партии военной техники болгарский торговец оружием Гебрев. Которого, как известно, та же ГРУ-шная компания пыталась отравить «новичком». А то оружие, которое хранилось на складе в Чехии, должны были, чуть не на следующий день, отправить В Украину. Осень 2014 года. Теперь все понятно?

Так что резон был. Но это, естественно, не оправдание. Скорее, наоборот. Государственный терроризм, как и было заявлено.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».