Как коронавирус влияет на детскую центральную нервную систему: исследование 19.04.2021, 11:19

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Считается, что дети переносят коронавирус легче, но очередные открытия медиков настораживают.

Научный журнал The Lancet (перевод — rebenok.by) опубликовал исследование, которое доказывает: из-за COVID-19 у детей могут развиться серьезные неврологические последствия.

Ученые изучили истории болезни 38 юных пациентов. На сегодняшний день эта работа признана крупнейшим исследованием, которое объясняет влияние вируса на детскую центральную нервную систему (ЦНС).

Для 4 детей из 38 «встреча» с коронавирусом закончилась трагически: они умерли именно от постковидных патологий ЦНС. Еще у четырех выявили тромбоишемическую болезнь. Был зафиксирован и случай инсульта со множественными кровоизлияниями в мозг.

Также специалисты обнаружили, что у некоторых детей аномально напряжены корешки спинномозговых нервов. Это состояние может развиваться при многих неврологических болезнях, сопровождается болью и обычно случается у людей старше 40 лет. Кроме «корешкового синдрома» пациентам диагностировали и воспаление спинного мозга. Важный момент: эти патологии, которые развились вследствие ковида, врачи смогли обнаружить только при помощи МРТ. Внешние признаки (за исключением тяжелых случаев) отсутствовали.

Российские медики уточняют: из-за коронавируса у детей могут развиваться и другие неврологические состояния (судороги, угнетенность сознания и даже энцефалит). Так происходит, если иммунная система начинает воспринимать нервные клетки собственного организма как чужеродные, рассказала «Известиям» врач-невролог Оксана Загилова. Вероятность инсульта или инфаркта, в свою очередь, возрастает из-за повышенной активности свертывающей системы крови и образования тромбов.

Не так давно медики пришли к еще одному важному заключению: посткоронавирсному воспалительному синдрому (признан отдельным заболеванием) больше подвержены дети с излишним весом. Жировая ткань — это эндокринный орган, который плохо контролируется. В ней накапливается много агрессивных иммунных молекул, а еще поражаются капилляры, — эти причины и способствуют развитию болезни. На данный момент эксперты считают, что детям до года синдром почти не грозит, а вот начиная с 4-летнего возраста заболеть им вполне возможно.

О том, что коронавирус влияет на нервную систему детей, врачи сообщали и ранее. По информации ВОЗ, длительные постковидные последствия наблюдаются у каждого 10-го пациента, среди них немало несовершеннолетних.

Например, в Латвии врачи говорят о том, что после COVID-19 проблемы со здоровьем наблюдаются у каждого второго ребенка. Испанские педиатры проблему подтверждают: они очень обеспокоены нейропсихологическими последствиями коронавируса у детей. По их словам, после ковидной инфекции юные пациенты испытывают трудности в школе, у них большие проблемы с концентрацией внимания.

Все это лишний раз доказывают: списывать со счетов опасность коронавируса для детей нельзя.

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