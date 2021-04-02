Запас воды в водохранилищах Крыма — вдвое меньший, чем был в 2020-м 2.04.2021, 10:43

иллюстрационное фото

В бассейнах большинства селевых рек синоптики зафиксировали пересыхание.

В Гидрометцентре Крыма утверждают, что суммарный объем воды в водохранилищах полуострова по состоянию на 1 апреля составил 61,39 млн куб. м, что, по их данным, почти вдвое – в 1,7 раза – меньше уровня 2020 года, сообщает «Крым. Реалии».

«К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 61,39 млн куб. м, что на 13,082 млн куб. м больше, чем месяц назад, но на 44,87 млн куб. м меньше, чем в 2020 году», – сказано в сообщении крымского Гидрометцентра.

Синоптики подчеркнули, что водохранилища немного наполнили мартовские осадки, но они носили локальный характер.

«Таяние снега, сопровождаемое выпадением дождей, способствовало кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинстве рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек – на 50 см», – говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, в бассейнах большинства селевых рек в Алуште, Судаке и Феодосии синоптики фиксировали пересыхание.

Напомним, в Гидрометцентре Крыма сообщали о пополнении в феврале водохранилищ на полуострове, находящихся в руслах рек, на более чем 12,3 млн кубометров воды.

Ранее в крымском Министерстве ЖКХ обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова, два из которых истощены, пройдя отметку «мертвый объем». По данным ведомства, в феврале 2021 года были полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Приближалось к «мертвому объему» Балановское водохранилище.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Подконтрольный Кремлю «глава» Крыма Сергей Аксенов не исключил, что Россия может признать чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает, что, согласно международному праву, Россия несет полную ответственность за обеспечение населения Крыма водой.

Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.

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