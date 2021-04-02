Футболистки «Минска» поддержали одноклубницу, задержанную в День Воли 2.04.2021, 18:58

Фото: АБФФ

Перед матчем на поле вынесли майку Ульяны Асаулы.

Футболистки «Минска» после прошедшего тура женского ЧБ получили немало критики. Претензия к ним заключалась в отсутствии поддержки в адрес одноклубницы Ульяны Асаулы, задержанной 25 марта, в День Bоли, и получившей 13 суток по статье 24.23 (ранее 23.34) КоАП РБ («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), пишет «Трибуна».

На матче против «Бобруйчанки» футболистки никак не упомянули Асаулу, зато спели госгимн.

Однако в матче с «Витебском» ситуация все же изменилась. Команда на предматчевом представлении уже не обнималась и гимн не пела, зато вынесла майку со вторым номером Асаулы, все еще находящейся за решеткой. Непосредственно в руках майку держала вратарь Полина Малаева, которая подписала письмо за честные выборы и против насилия. Что помешало, например, ей же сделать так уже в прошлом матче, неясно.

К слову, «Минск» вынес оппоненток со счетом 16:0. Впрочем, бывало в истории команды и круче.

Асаула должна выйти на свободу 7 апреля – а следующий матч у «Минска» 16 апреля. Будем следить за судьбой Ульяны в команде.

Фото, видео: АБФФ

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