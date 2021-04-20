Глава новосозданной Суперлиги Европы заявил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу 1 20.04.2021, 15:46

Фото: ЕРА

Флорентино Перес отреагировал на заявление ФИФА.

Для футболистов, которые будут играть в новосозданной Суперлиге Европы, могут организовать чемпионат мира, альтернативный проводимому ФИФА, заявил президент Суперлиги, президент ФК "Реал" (Мадрид) Флорентино Перес, сообщило 18 апреля издание Sports Illustrated, пишет "Гордон".

Речь об этом зашла в связи с тем, что ФИФА может запретить участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой тем спортсменам, которые будут выступать в Суперлиге Европы.

Перес заявил, что если футболистам действительно не позволят играть на чемпионате мира в Катаре 2022 года, он и его единомышленники создадут "свой собственный турнир чемпионата мира".

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