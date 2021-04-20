Трамп о Путине: Он мне нравился, я ему нравился 6 20.04.2021, 16:09

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Экс-президент США заявил, что «ладить с Россией — это хорошо».

45-й президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, вышедшем 20 апреля, заявил, что "отлично ладил" с президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает "Гордон".

"Говорят: "Вот, он любит Россию". Ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Ладить с Китаем – это хорошо", – сказал Трамп.

Он отметил, что в отношениях с Китаем проблема заключалась в ситуации с распространением коронавируса.

Трамп выразил мнение, что его предшественник Барак Обама называл КНДР "главной проблемой" и говорил о вероятной войне.

"Но войны не было, мы отлично поладили. [Ким Чен Ын] писал мне письма, он понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого. Я отлично ладил с президентом Путиным, он мне нравился, я ему нравился. Это хорошо, а не плохо", – добавил он.

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