Белорусский транспорт теряет пассажиров и наращивает долги 21.04.2021, 10:16

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Объем обязательств крупных и средних компаний вырос на 29%.

Власти опубликовали новые показатели работы транспортников. В этих данных довольно мало поводов для оптимизма, пишут banki24.by.

Суммарные долги флагманов транспорта Беларуси к 1 марта составили 7,619 млрд BYN. За скользящий год (12 месяцев) объем обязательств крупных и средних компаний вырос на 29%.

Основную массу долгов накопил сухопутный и трубопроводный транспорт (4,980 млрд BYN). За 12 месяцев эта подотрасль увеличила долги на 29,4%.

На воздушном транспорте обязательства флагманов достигли 995,8 млн BYN (+26,5%), в логистике и у вспомогательных организаций — 1,634 млрд BYN (+29,7%). Суммарная задолженность состоит из кредитов и займов и кредиторки.

На 1 марта кредиты и займы флагманов транспорта составили 3,755 млрд BYN (+21,4% за скользящий год). Главный объем обязательств опять-таки взял на себя сухопутный и трубопроводный транспорт — 2,556 млрд BYN (+20,1%). В логистике размер кредитов и займов поднялся на 30,9% до 965,7 млн BYN, в авиации — на 2,6% до 230,6 млн BYN.

Кредиторка на транспорте к 1 марта составила 3,863 млрд BYN (+37,3% за 12 месяцев), в том числе по сухопутному и трубопроводному — 2,424 млрд BYN (+40,8%), по авиации — 765,3 млн BYN (+36%), по логистике — 668,7 млн BYN (+27,9%).

В 2021 году на транспорте большинство флагманов относилось к убыточным или низкорентабельным. Доля компаний с убытками от реализации продукции составила 35,7%, а с рентабельностью в пределах 0–5% — 35,5%.

Таким образом, медианная рентабельность по транспорту была значительно ниже 5%. Удельный вес флагманов с рентабельностью от 30% и более составил всего 3,9%, с рентабельностью от 20% до 30% — 7,5%.

Реализация продукции относится к текущей деятельности компаний. Если добавить к ней инвестиционную и финансовую, получится конечный результат — чистая прибыль либо убыток.

Так вот, в январе—феврале 2021-го доля убыточных флагманов транспорта по конечному результату достигла 36,1% (против 32,4% годом ранее). В 2021-м увеличились текущие платежи транспортников по кредитам и займам.

За 2 месяца они направили в счет погашения долгов 471,5 млн BYN (+14,6%). Данные о пассажирских перевозках известны за 3 месяца.

В 1 квартале пассажирооборот транспорта сократился на 28,3% к 2020 году. При этом оборот в январе—марте 2020-го упал к 2019-му на 1,3%. Выходит, что снижение идет уже 2 года подряд.

Грузооборот за 1 квартал 2021 года упал на 1%, а в 1 квартале 2020-го сократился на 12,6%. Здесь также отмечается уменьшение второй год кряду. По замерам Нацбанка индекс настроений на транспорте в марте-2021 составил минус 18,1%, что отражает преимущество негативных взглядов респондентов.

Среднее значение настроений транспортников за 2005—2021 гг. составляет минус 4,7%. Это значит, что нынешней весной настроения в отрасли все еще уходят в кризисную область.

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