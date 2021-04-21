BIld: Кремль собирает данные о военнообязанных россиянах 5 21.04.2021, 12:17

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Намечается следующий этап эскалации на границе с Украиной?

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, Россия разместила на границе с Украиной и на аннексированном полуострове Крым уже более 150 тыс. солдат, пишет немецкий таблоид Bild.

По информации Bild, теперь намечается следующий этап эскалации: миллионы взрослых россиян (мужчин и женщин) должны сообщить местным властям о своем «статусе военнообязанного» (о пригодности к военной службе, номере военно-учетной специальности и пр.). В последние дни были разосланы соответствующие уведомления и электронные письма.

Во времена холодной войны в ходе противостояния блоков эта процедура считалась в Советском Союзе предварительным этапом мобилизации, пишет издание.

Напомним, ранее Российская Федерация начала очередную незаконную призывную кампанию в оккупированном Крыму. Европейский союз уже осудил ее и назвал нарушением международного гуманитарного права.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины расценивают незаконную призывную кампанию среди украинцев в Крыму как военное преступление.

Кроме того, как сообщает украинская разведка, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские террористы хотят провести очередной призыв, одной из причин которого называют потери среди наемников РФ.

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