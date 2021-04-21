Путин, это мелко 5 Борис Вишневский

21.04.2021, 15:57

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Борис Вишневский

В «великой энергетической сверхдержаве», с ее неистощимыми газовыми потоками, треть граждан живет без газа?

Самое примечательное в президентском послании — Путин «выразил недоумение тем, что не у всех россиян есть газ в домах».

(Вырезано цензурой), он только сейчас об этом узнал?

Что в «великой энергетической сверхдержаве», с ее неистощимыми газовыми потоками, треть граждан живет без газа? И за подключение с них требуют бешеные деньги?

И кто в этом виноват, позвольте спросить? Не тот ли, что правит нами уже 21 год?

Да, подданным обещаны небольшие благодеяния.

Вот только «озвученные Владимиром Путиным новые меры социальной поддержки населения обойдутся бюджету в 400 млрд российских рублей за два года» — Антон Силуанов.

400 млрд. — это меньше, чем за эти годы уйдет на содержание опричников из Росгвардии.

И это всего 3% от «кубышки» — Фонда национального благосостояния.

Перефразируя известное из «Покровских ворот», — «Путин, это мелко».

Правда, война пока не объявлена — уже хорошо.

Но не расслабляемся: завтра встреча с минским диктатором, а послезавтра — Совет Федерации.

Возможны варианты.

Борис Вишневский, Telegram

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