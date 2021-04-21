«Мы не остановимся в борьбе за возвращение в Беларусь демократии и свобод» 21.04.2021, 17:55

1,902

фото: «Народная Грамада»

Заявление Президиума партии «Народная Грамада».

Сегодня – 300 дней, как за решеткой остается активист и управляющий делами партии «Народная Грамада» Сергей Спариш, сообщает пресс-служба партии.

Его задержали 25 июня 2020 года – в тот же день, что и Игоря Лосика.

«Управляющий делами «Народной Грамады» Сергей Спариш вчера удален из судебной аудитории. Он справедливо посчитал, что судить его могут только при избранном президенте Светлане Тихановской. Сергей не станет простым статистом политрепрессий − он волевой и мужественный человек, найдёт нужные слова и в зале судебных заседаний и в местах временного лишения свободы

Помним, что Сергей Спариш − соратник Николая Статкевича. «Народная Грамада» оценивает судебную расправу как месть и собирается любыми доступными способами донести до общества правду. Мы не остановимся в борьбе за возвращение в Беларусь демократии и свобод, гарантированных Конституцией, за что последовательно борются наши товарищи даже в заключении», говорится в заявление Президиума партии «Народная Грамада».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».