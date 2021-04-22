Медики выявили новые особенности у британских штаммов коронавируса 22.04.2021, 12:42

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Пациенты, которые ими заразились, испытывают другие симптомы.

Немецкие медики выяснили, что у носителей британских штаммов SARS-CoV-2 почти не возникает проблем с потерей обоняния и вкуса. При этом когда COVID-19 проходит в легкой форме, они заметно чаще страдают от боли в горле и кашля. Статью с описанием исследования ученые опубликовали на medRxiv.

“Британскими” называют штаммы коронавируса нового типа с мутацией N501Y. Их появление зафиксировали генетики из Великобритании в декабре 2020 года. Вероятно, прародители этих штаммов возникли в сентябре того же года на территории Уэльса. Впоследствии они обзавелись еще примерно 17 мутациями и после этого стали быстро распространяться по Великобритании.

Сейчас британские штаммы стали доминировать не только на острове, но и в некоторых других странах – например, в США. Кроме того, в Бразилии и ЮАР были открыты местные штаммы со схожим набором мутаций.

Пока ученые знают лишь о том, что британские штаммы отличает повышенная заразность, а другие их характеристики неизвестны. Этот пробел частично закрыли немецкие медики, которые работали под руководством профессора Свободного университета Берлина Франка Мокенхаупта. В ходе нового исследования они открыли сразу несколько изменений в характере развития инфекции, которые были связаны с распространением "британских" штаммов коронавируса.

Ученые наблюдали за состоянием около 300 молодых берлинцев с COVID-19, которые обратились в больницы города между январем и концом марта 2021 года. Ни у кого из них не было тяжелых симптомов болезни, поэтому они лечились дома. Врачи лишь изредка посещали их.

Наблюдения за их состояниес показали, что у носителей новых и старых форм SARS-CoV-2 симптомы инфекции и продолжительность болезни заметно различалась. В частности, молодые берлинцы, которые заразились британскими штаммами коронавируса, чувствовали слабость, кашляли и испытывали другие симптомы болезни на несколько дней дольше, чем носители классических форм SARS-CoV-2.

Также пациенты из первой группы примерно на 30% чаще испытывали боль в горле, но при этом ощущать запахи и вкус пищи переставали на 39% реже, чем остальные больные. Ученые пока не знают, почему это происходит, однако они надеются, что дальнейшие наблюдения и изучение образцов биологических жидкостей носителей новых форм SARS-CoV-2 помогут найти ответ на этот вопрос.

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