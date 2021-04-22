Оккупанты вывели из мест хранения на Донбассе «Грады»4
- 22.04.2021, 15:12
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Кроме артиллерии, замечено перемещение танков Т-72 и Т-64.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали российскую тяжелую артиллерию за пределами мест хранения.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Семь российских реактивных систем залпового огня БМ-21 были замечены на аэродроме в Новоайдарском районе Луганской области.
Кроме того, войска РФ разместили там также восемь самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика, десять прицепных гаубиц 2А65 Мста-Б, пять гаубиц Д-30 Жаба, а также семь танков Т-72 и шесть Т-64.
Еще 15 РСЗО Град оккупантов были замечены СММ в районе населенного пункта Хрустальный.
В ОБСЕ также отметили, что российские вооруженные формирования препятствуют работе наблюдателей, обстреливая их беспилотники, которые фиксируют нарушения Минских соглашений.