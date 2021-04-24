NZZ: Отвод войск России от Украины может быть маневром для отвлечения внимания 1 24.04.2021, 11:32

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Кремль не добился желаемых целей.

Неделями Россия нагнетала страх перед войной, стягивая войска к границе Украины. И теперь неожиданно она объявляет, что отводит их. Это не значит, что кризис закончился. Возможно, это лишь маневр для отвлечения внимания.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (перевод –

unian.net), напоминая, что неделями Москва игнорировала призывы Запада к уменьшению напряжения. Наоборот, она даже усугубила ситуацию, усиливая свою воинственную риторику против Украины. Если вы верите официальным заявлениям, то этот ужас вдруг закончился.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поехал в Крым, который принадлежит Украине, в соответствии с международными законами, но был аннексирован Россией в 2014-м. Там он отдал приказ о масштабном отводе войск. Поведение Москвы, по мнению издания, загадочно по многим причинам. Во-первых, это не были обычные обучения, учитывая численность и характер войск. Согласно данным НАТО, развернутые возле украинской границы силы были даже больше, чем в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Кроме того, когда речь идет об обычной проверке боеготовности, войска обычно остаются в своих военных округах. А в этот раз они преодолели тысячи километров.

Во-вторых, всего 9 дней назад Шойгу называл совсем другие причины, почему Россия стягивает силы к украинской границе. Тогда он говорил, что это якобы российский ответ на угрозы со стороны НАТО. Шойгу говорил, что альянс перебрасывает в Восточную Европу десятки тысяч солдат. Очевидно, он имел в виду подготовку к давно запланированных учений Defender Europe 2021. Во время них будут отработаны также маневры переброски сил НАТО на большие расстояния. Но Defender Europe 2021 начнется только в мае. Если верить Москве, то к тому времени российские войска уже вернутся на свои базы.

В-третьих, буквально перед объявлением Шойгу президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения занял агрессивный тон. Так что ничто не говорило о его желании разрядить обстановку. Не говоря о войне в Украине напрямую, он зловеще предостерег Запад от пересечения «красных линий» России.

«Таким образом, только ближайшие дни и недели покажут, правду ли сказал Шойгу. Нельзя исключать, что на самом деле речь идет о маневре для отвлечения внимания. Вполне возможно, что лишь часть российских сил действительно уйдет из региона конфликта», - допускает швейцарское издание.

В конце концов, в Москве сказали, что подразделения 41-й армии покинут свое оружие и технику у украинской границы, чтобы снова ее использовать во время масштабных учений, запланированных на сентябрь. Вблизи Воронежа российские военные построили большой полевой лагерь с сотнями танков, БМП и другой бронетехникой. Лагерь останется на месте. Поэтому его все еще можно использовать для агрессии. При необходимости солдат можно будет стянуть сюда за считанные дни.

Возможно те эксперты, которые сразу говорили, что Москва лишь играет мышцами, были правы. Но тогда не понятно, почему она решила именно сейчас, что ее цели достигнуты. Если посмотреть на ситуацию с российской позиции, то все не так однозначно. Москве удалось изрядно напугать Запад и Украину, а также напомнить о себе как о важном факторе силы.

резидент США Джо Байден предложил Путину провести встречу, запустив стратегический диалог между советниками по национальной безопасности. Наверное, Кремль вполне доволен тем, чтобы под его давлением Вашингтон отменил отправку двух своих кораблей в Черное море.

Но с другой стороны, Россия не достигла никакого прогресса в достижении желаемых целей в Украине. Киев не перестал желать вступить в НАТО, даже наоборот. А переговоров по Донбассу на условиях Кремля все равно не будет.

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