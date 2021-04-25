Президент Индонезии объявил утонувшей подлодку с 53 военными на борту 25.04.2021, 12:27

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Фото: Reuters

Политик назвал экипаж «патриотами, охранявшими суверенитет страны».

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели в Балийском море подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека и поисками которой занимались последние несколько дней, сообщает ТАСС.

"В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула", - заявил глава государства заявил в воскресенье в специальном видеообращении. "Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии", - отметил президент и назвал экипаж "патриотами, охранявшими суверенитет страны".

Кроме того, глава государства пообещал "сделать максимум для поисков подлодки, на это будут направлены все лучшие средства".

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