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В Логойске ночью ограбили костел

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  • 25.04.2021, 18:29
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В Логойске ночью ограбили костел

Грабители украли ящик с пожертвованиями.

Сегодня ночью 25 апреля в Логойске ограбили костел Святого Казимира, сообщает «Белсат».

Злоумышленники пытались открыть дверь костела, но у них не получилось – только повредили замок. Тогда они выбили окошко и залезли в костел через него.

«Пытались попасть в библиотеку и ограбили лаву. Сегодня утром приезжала милиция. Информация со слов прихожан», – пишет в своем Facebook Павел Вильтовский.

Грабители украли ящик с пожертвованиями. Виновных в преступлении пока не нашли.

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