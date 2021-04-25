В Логойске ночью ограбили костел 5 25.04.2021, 18:29

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Грабители украли ящик с пожертвованиями.

Сегодня ночью 25 апреля в Логойске ограбили костел Святого Казимира, сообщает «Белсат».

Злоумышленники пытались открыть дверь костела, но у них не получилось – только повредили замок. Тогда они выбили окошко и залезли в костел через него.

«Пытались попасть в библиотеку и ограбили лаву. Сегодня утром приезжала милиция. Информация со слов прихожан», – пишет в своем Facebook Павел Вильтовский.

Грабители украли ящик с пожертвованиями. Виновных в преступлении пока не нашли.

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